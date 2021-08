Así ha sido la despedida de Arturo Valls de “!Ahora Caigo¡”

Con el público en pie y aplaudiendo. Así ha sido el adiós de Arturo Valls a 10 años de “!Ahora Caigo!” con un programa especial por el aniversario y en el que quiso dedicar unas bonitas palabras de agradecimiento por la experiencia vivida.

“Y hasta aquí nuestro especial décimo aniversario”, comenzaba diciendo y seguía dando “muchas gracias por estos diez años de “!Ahora Caigo!”. Elevó su agradecimiento “en mi nombre y en el de todo el equipo” y quiso compartir que “ha sido maravilloso compartir 10 años de risas con todos vosotros”. Terminó diciendo que ser presentador de este éxito del entretenimiento de la cadena ha sido “un placer” y dedicando un beso a toda la audiencia.

Rodeado de caras conocidas, Valls quiso presentar un vídeo especial elaborado con los mejores momentos del programa, en el que se pudo recordar la primera emisión, los fallos, los concursantes más peculiares y esa parte tan querida por Valls com son los chistes propios y de los concursantes. Tampoco han faltado imágenes de los disfraces que se ha ido poniendo el presentador en una década y varios programas especiales temáticos que han hecho disfrutar a concursantes, público y espectadores.

Se pone fin así a una etapa de la parrilla de Antena 3 desde que se anunció este mes que el espacio desaparecía que incluyó sorpresas como el día que entre el público estaban la mujer y el hijo de Valls. Ahora el polifacético presentador está preparando una nueva serie para HBO MAX con Carlos Areces y Toni Acosta, llamada “Sin novedad” y seguirá a la espera de una nueva edición de “Mask Singer” y pronto sabremos del estreno de “Camera Café”.

EL propio actor, director, presentador ha querido despedirse a su manera de sus seguidores en su cuenta de Instagram: That’s all folks!!! Ya es oficial, se acaban 10 años de Ahora Caigo. Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio. Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la comprensión. Os voy a echar mucho de menos!!! Fideuaaaaaa!!!“.