Imparable sería la palabra perfecta para describir al rapero, productor y manager Curtis «50 cent» Jackson. No le basta con interpretar a Kanan, un despiadado asesino en la serie «Power», sacar un disco anual y desarrollar la serie «Unrapped» sobre Hip Hop, si no que ahora se ha involucrado también en la producción del spin off de «Power Book III: Raising Kanan» en la que el joven Mekai Curtis interpreta el papel del matón sin escrúpulos en su juventud y es productor ejecutivo del drama criminal «BMF», serie de la que ha dirigido un capítulo.

-¿Cuáles son sus expectativas con la «Raising Kanan»?

-Creo que es muy raro que un programa derivado supere al programa original, pero es posible que podamos atraer a una mayor audiencia a «Raising Kanan» que la que tuvimos con «Power». Y sólo lo creo porque los tonos de la serie cambiaron radicalmente y no se pierde nada. Es una perspectiva diferente del personaje, pero entiendes que lo ves pasar por las pruebas y tribulaciones para convertirlo en quien era durante «Power».

Para Jackson, la ambientación de la serie es fundamental: «Creo que es bastante emocionante. La sensación de los 90, de la música, pone una energía diferente a su alrededor. El tipo de música marca el tiempo, así que creo que cuando esas cosas suenan y tienes la oportunidad de ver las tendencias y la moda de esa época, incluso los peinados, es una energía totalmente diferente». También recuerda aquella época y cómo ha cambiado la ciudad de Nueva York, porque «era diferente en los años 90. Esos edificios no tenían cristales en las ventanas. Muchas cosas estaban quemadas y el Bronx estaba destrozado, y ahora es una ciudad muy bonita de cristal; todo parece bonito». Contextualiza la época a través de la policía, porque «cuando venían las fuerzas del orden decían ‘’no sé qué ha pasado’', aunque podrían haber estado allí mismo y haberte visto hacerlo. Era una época en la que la gente estaba entrenada para no ver y no oír el mal».

-¿Cuáles fueron los principales retos como productor de la precuela?

-Uno de los mayores retos fue compartir la información con el showrunner del programa, Sascha Penn, para conseguir precisarle la época y luego para encontrar otras personas a las que pudiera consultar y que le dieran la información correcta. Hicimos que la ciudad de Nueva York fuera muy importante para «Power». Lo hicimos casi un personaje en la serie y dijimos que el lugar que tenemos allí es el más diverso. Es una representación de todos los que conocemos la ciudad de Nueva York. Y en el período de tiempo, a medida que avanza se cuentan las leyes que penalizaban a la gente con ser encarcelada por distribución de drogas. Era un negocio tan grande… si no formabas parte de ella, conocías a alguien que sí lo hacía, aunque fuera indirectamente, haciendo algo al margen cuando llegaba a casa del trabajo.

- ¿Le dio alguna indicación o consejo a Mekai Curtis para interpretar a Kanan?

-Sí, pero sólo para hablar con él y asegurarme de que estaba en el espacio mental correcto, lo hice unas cuantas veces. Pero cuando Mekai y yo íbamos al plató y hablábamos, él ya evaluaba y conocía las escenas, y yo le transmitía que no había que ser duro porque él aún no lo era. Kanan se hizo duro por la experiencia, con el tiempo las cosas que pasó le hicieron comportarse como se comportó al final. Y Mekai lo entendió completamente de inmediato.

-¿Dónde le gustaría que continuara la franquicia después, con qué personaje?

-El personaje de Tommy, creo que es el más grande que hemos creado hasta ahora. Y creo que porque, por un lado es muy raro que un personaje blanco tenga una base de fans tan grande de afroamericanos y latinos desde el principio. Tommy nunca dejó de decidir que quería vender drogas. Siempre quiso participar en ese estilo de vida. Es lo único en lo que es realmente bueno. Si pudiéramos llamar a «Power» el Universo Power, como el Universo Marvel, entonces él es el maldito Iron Man.

-¿Cómo es su papel como productor en televisión?

-Lo primero que produje fue «Power» y era una persona de marketing para todo el espectáculo. Si nos fijamos en el elenco, no había estrellas realmente reconocibles; el show los hizo reconocibles. Tuve que comprometerme a ser parte de la publicidad durante las primeras cinco temporadas. En la 5ª temporada empezaron a aceptar el reparto sin mí y las principales plataformas querían hablar con ellos, y yo no tenía que ir y sentí que habíamos explotado. Era como si por fin lo hubiéramos conseguido. No tenía que ir a trabajar y era como los aviones en piloto automático. Sascha formaba parte de eso porque estaba en la sala de guionistas y entendía muy bien al personaje. Le daba algunos de los matices y las cosas que experimenté en mi infancia, para que él eligiera lo que podía usar o lo que no valía la pena usar. Ese punto en el que la versión más joven de Kanan es asaltada en el parque, es una historia real para mí. Corrí a casa y mi madre me dio una respuesta que no esperaba de ella. Puse las pilas en el calcetín, y lo até, y ella me dijo «ve a manejarlo». En ese momento tenía más miedo de mi madre que de los niños del parque. Así que volví. Prefiero pelear, que pelear con ella. Y eso cambió mi confianza. Hizo que no me intimidara otra persona.

-¿Cómo ha evolucionado su labor de productor?

-La simplicidad es la clave. La narración en televisión nunca está bien a la primera. Mi trabajo al principio era comercializar y promover. Para «BMF» tuve que encontrar al actor principal y dirigí el episodio siete. Cuando saco una canción siento que la siguiente va a superar a esta. Nadie es recordado por ser el mejor con un solo disco. Necesitas seguir teniendo éxitos para que la gente reconozca que realmente eres bueno en lo que haces. Y eso es lo que hago en televisión. En la música soy el número uno mientras soy el número uno. Si soy el número dos, vuelvo a trabajar porque tengo que volver a ser el número uno. En televisión es un proyecto de grupo. Y puede que sólo recuerden mi nombre porque brillo como un diamante, pero también tienen que sentirse cómodos con esa parte. Van a llevar a este bebé durante nueve meses y que cuando llegue será mi hijo.