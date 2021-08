«The Walking Dead», un universo inmortal

Parece acercarse el final. Pero lejos de enredar aún más la trama, como a veces se equivocan estas longevas producciones que alcanzan una década en pantalla, «The Walking Dead» se esfuerza por no perder su esencia. Lejos de caer en la tentación de crear nuevos conflictos entre los personajes, liderados por el carácter de Maggie, Negan o Daryl, estos supervivientes parecen más unidos que nunca, priorizando el espíritu de equipo, el sacrificio y la solidaridad por encima de las individualidades. Norman Reedus, reconocido también por sus papeles en «Iron Man» o «American Gangster» y que forma parte del elenco original desde la temporada 1, asegura que la serie ha marcado su trayectoria profesional sin haber caído en el peligro de encasillarse. Además, revela que ese espíritu de equipo se ha acentuado en esta última temporada y se ha notado en el rodaje, ya que una serie de tanto recorrido aporta grandes recursos interpretativos, como la nostalgia y el sentimiento de familia entre los actores. Todos son conscientes de formar parte de un universo que pasará a la historia y que, como ya se ha confirmado, contará con nuevas producciones más allá del fin de esta serie.

Jeffrey Dean Morgan como Negan - The Walking Dead _

Si los lunes eran de «Juego de Tronos», «The Walking Dead», con una de las mayores comunidades de fanáticos, también cuenta con sus propias tradiciones. El pasado lunes, como ocurre con cada uno de sus estrenos, sus seguidores pudieron ya disfrutar del estreno de la temporada 11 en Fox en versión original, una alternativa a la que pocos de sus fieles pueden resistirse, aunque solo sea por no esperar unas horas.

En esta nueva temporada, a pesar de que permanece el bloque que ha convertido en histórica esta serie, el peso de la trama está más repartido entre diferentes historias paralelas y personajes que hasta ahora no habían pasado al escenario principal. Algunos ejemplos de esto son el sacerdote Gabriel Stokes, interpretado por el afroamericano Seth Gilliam, o el de Yumiko, al que da vida Eleanor Matsuraa. Ambos están orgullosos de pertenecer a un universo que ha apostado tanto por la diversidad, no solo racial, sino también sexual y de género, dando hueco a multitud de realidades y plantando cara al racismo y la discriminación. Así, lo único que no es diverso en la serie son los zombis, reflejando así lo diferente como una cualidad de los vivos y dando a entender que un mundo en el que todos fuésemos exactamente iguales, en ideología, gustos, y rasgos físicos, sería un mundo sin vida.

Más allá del eterno enemigo inerte de estos supervivientes, la serie sigue conservando la tensión entre dos de sus más carismáticos protagonistas: el oscuro y siniestro Negan y la líder Maggie, quien mantiene intacta su sed de venganza hacia él. Ambos actores, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, se ríen al ser preguntados por su relación cuando la cámara deja de grabar. Aunque se trate de ficción, a veces parece mentira que tanto odio acumulado durante tantas temporadas no atraviese la pantalla. «Son cosas de Negan y Maggie», recurren a esta frase como muletilla, quitándole hierro a los voltios que conectan a estos personajes. Como un matrimonio infeliz, no se soportan pero se necesitan.