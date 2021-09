Desvelan cuál ha sido el peor momento de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: “No quería salir”

Pablo Motos siempre ha sido el presentador de ‘El Hormiguero’ desde sus inicios allá por 2006. Desde entonces, cada noche recibe la visita de un personaje famoso y en la noche de ayer, le tocó el turno al cantante colombiano Camilo.

En el programa de la pasada noche, ya en el momento de la tertulia, el productor del programa, Jorge Salvador, decidió “hurgar en el pasado” de Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ y sacar su peor momento como presentador. Rememorando una nota de prensa escrita al inicio de la temporada televisiva, le preguntó: “¿Cuál ha sido el peor programa, en los 16 años que llevamos, al empezar ‘El Hormiguero’? Un momento de pasarlo mal, de no querer salir”.

Pablo Motos, dubitativo, no supo qué responder. Ante esto, Jorge Salvador tomó la palabra: “Ya te lo digo yo. Año 2009, viene Sacha Baron Cohen. Vino aquí para presentar la película de ‘Bruno’. Pues cuando viene aquí, llega con dos guionistas. Y en ese momento nos preguntamos: ‘¿Por qué viene con dos guionistas?’ Era porque le tenían que escribir las respuesta a la entrevista”, explicó.

Jorge Salvador aseguró que la idea de los guionistas era escribir las respuestas en el Telepronter a la vez que Pablo le hacía las preguntas: “Es la primera vez que hemos visto esto en la vida. Entonces dijimos que adelante. Uno de los guionistas nos da un pen drive, lo llevamos al ordenador y resulta que el sistema era de Apple y el nuestro era de Windows. Total, que el texto no iba”, dijo.

Esto provocó un momento de mucha tensión en ‘El Hormiguero’, ya que Sacha Baron Cohen no quería salir: “Y a un minuto de empezar me vienen y me dicen, ‘Sacha Baron Cohen no sale si no está el texto’. Voy a la puerta, justo antes del bailecito, le abro y le digo a Pablo que el invitado no quiere salir porque no tenemos el texto. Yo le digo: ‘tú sal, haz el programa y ya te diremos qué pasa’”.

El productor explicó que ese día, Pablo Motos empezó el programa “con muy mal humor”, pero que cuando supo que el actor finalmente sí salía, “se le cambió la cara”: “En un momento determinado, viene a hablar con las hormigas y yo ya se que el invitado va a salir. Se la comunico por gestos. ‘Ya puedes darle paso’. Se le cambió la cara”, dijo mientras emitían las imágenes en las que se puede ver al presentador desviando la mirada de la cámara para mirar a Jorge Salvador y recibir la información.

Tras esto emitieron las imágenes de aquel programa, en las que Sacha Baron Cohen entró bailando al plató e, incluso, enseñó unos calzoncillos que llevaba puestos con la cara del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero: “Te voy a decir una cosa, yo creo que fue peor que saliera. Lo pasaste mal porque el invitado te lo hizo pasar mal”, le dijo el productor a Pablo Motos.