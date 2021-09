Lolita confiesa por qué se ha ido de Twitter: “Te atacan de una manera rastrera”

Hace ya varias temporadas que Lolita Flores forma parte de la familia de Antena 3. Primero su naturalidad conquisto a la audiencia de «Tu cara me suena», dando momentazos junto a Ángel Llacer como jurado y contando sus increíbles anécdotas. Y es que procediendo de la familia de la que viene, es una fuente inagotable de experiencias y sucesos surrealistas con otros famosos.

El viernes pasado también la veíamos debutando como parte del equipo de asesores de «Veo cómo cantas», donde volvió a coincidir con Manel Fuentes. Pero parece que lo suyo ya no solo son los programas musicales.

Ayer Pablo Motos, en «El Hormiguero 3.0» daba la sorpresa, anunciando el debut de Lolita como miembro del equipo de su tertulia, en la que ya contaba el año pasado con Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo o Tamara Falcó. Así se sigue ampliando el equipo femenino del programa, donde las mujeres cada vez cobran más protagonismo.

En la tertulia de ‘El Hormiguero 3.0’, los colaboradores han comentado el gran papel que juegan las redes sociales en nuestras vidas y la influencia directa que tienen en el día a día.

Es entonces cuando Lolita no ha podido contenerse y ha comentado a Pablo Motos: “¿Me lo dices o me lo cuentas?”. La cantante ha explicado el verdadero motivo por el que ha abandonado Twitter ante los comentarios que recibía de muy mal gusto: “Eso a mis 63 años no lo aguanto”, ha terminado Lolita entre los aplausos del público y de sus compañeros.

Anoche también compartió la mesa con la presentadora de «Equipo de Investigación» Gloria Serra y el periodista Rubén Amón.