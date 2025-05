Spencer Lord, sobre el final de 'The Last of Us': "Va a ser muy intenso y definitvo"

Una de las series del momento es, sin duda, 'The Last of Us'. La superproducción de HBO Max continúa emitiendo los capítulos de la segunda temporada de este proyecto cuya historia está basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog y que tiene al actor Pedro Pascal como uno de los protagonistas.

De hecho, este domingo se estrena en la plataforma de streaming estadounidense el último de los episodios de esta nueva entrega. Por ello, el medio 'Emol' ha podido hablar con uno de los profesionales que trabaja en la serie para abordar diversa cuestiones: Spencer Lord, Owen Moore en 'The Last of Us' (figura clave en la historia).

Declaraciones sobre el final

Sobe el final de esta historia, el actor no quiso dar mucha información al respecto para no adelantar nada: "No sé cómo responder esta pregunta sin spoilers [risas]. Se vienen momentos muy intensos en este capítulo y también un momento muy definitivo para los personajes, especialmente Ellie. Y como ya dije, el rol de Owen será tratar de proteger a su gente de lo que les depara".

Además, Spencer Lord también quiso hablar sobre la importancia del segundo episodio de esta segunda temporada: "Ese fue nuestro primer día en set para todos los que interpretamos al grupo de 'Lobos'. Estábamos muy ansiosos, pero nuestro director, Mark Mylod, nos ayudó a entender cómo se iba a desenvolver la escena, preparando a cada uno para lo que se viene".

Rodaje de la serie

"Pasamos cinco días grabando en esa cabaña. Fue un trabajo muy emocional y agotador a la vez. Se tomaron muchas siestas en el lugar [risas], pero fue muy interesante ver al elenco trabajando en un extraordinario nivel y también fue muy interesante trabajar con Mark, quien tiene una sensibilidad muy buena para manejar a los actores", puntualizó.

Por otro lado, también quiso valorar el trabajo de muchos de los profesionales que están involucrados en este proyecto: "El guion hace gran parte del trabajo. Craig Mazin (productor) ha invertido muchas horas en el desarrollo de estos personajes. Uno debe confiar en su visión y tratar de reflejarla lo mejor posible, para que tanto el elenco como la audiencia puedan entenderla".

Por último, Spencer Lord concluyó: "Obtuve este papel, luego jugué el videojuego y después leí el guion. Siempre me quedó claro que Owen es un tipo que se preocupa de quienes lo rodean y busca lo mejor para ellos. Era una línea emocional clara y traté de mantenerlo de esa manera en mi interpretación".