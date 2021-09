Dani Rovira emocionado en ”El Hormiguero” habla de su cáncer

El público estaba expectante ante la vuelta de Dani Rovira a la que fue su casa como colaborador “El Hormiguero 3.0″. En esta ocasión acudió acompañado del actor Eduard Fernández y ambos presentaron su nueva película, “Mediterráneo”. El actor y humorista habló de la labor humanitaria del rescate de migrantes y también de su percepción tras haber superado el cáncer.

“Mediterráneo” habla de la fundación de Open Arms, la ONG solidaria que apareció tras la situación en Lesbos en 2015 y cuyo rodaje tuvo que ser retrasado por la enfermedad de Rovira. “Yo estuve confinado casi 6 meses en casa, y poder llegar a tiempo a este rodaje me hacía feliz, ha habido momentos duros, pero para mí cada minuto en este rodaje ha sido un privilegio”, explicó a Motos durante el programa. También quiso compartir su agobio: «El peor momento fue la pelea contra el reloj porque yo quería estar en la película y llegué a pensar que no llegaría a hacerla».

Aprovechó el presentador para preguntarle por los sentimientos por los que fue pasando el actor durante su enfermedad y Rovira le hizo partícipe de que pasó por “todos los sentimientos del diccionario, ahora, habiéndolo superado solo tengo sensación de gratitud, es como subir una montaña durísima que cuesta mucho subir y cuando lo logras las vistas son maravillosas”. También le inquirió Motos sobre si había recibido consejos por parte de sus conocidos y amigos: “Que me diera prioridad a mí mismo y no creo que sea un acto egoísta, me prioricé, tuve además mucho amor en el entorno… el amor y la ciencia lo pueden todo”, comentó.

El humorista bromeó que “gracias” al cáncer no había sufrido la crisis de los 40. “Mi 40 cumpleaños fue un poco atípico, pero muy feliz. Para mí ahora cumplir años, meses y días es una suerte. Todo ha cambiado”, añadió