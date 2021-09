Recomendamos... por Jesús Palacios

La caída del imperio galáctico

FUNDACIÓN

Estados Unidos, 2021, CIENCIA FICCIÓN, 60 minutos (1 temporada, 10 episodios).

Hoy se estrena una de las series más esperadas del planeta, producida por David S. Goyer, según la célebre saga galáctica de Isaac Asimov, inspirada en la historia de Roma, y que acuñaría el término de “psicohistoria”. Una compleja intriga política, diplomática y futurista, rodada parcialmente en Canarias, que ha sido adaptada a los nuevos tiempos y que Asimov nunca quiso fuera llevada a la pantalla. El plan inicial son ocho temporadas de diez episodios cada una. APPLE TV+ .

La isla de las almas perdidas

MISA DE MEDIANOCHE

Estados Unidos, 2021, TERROR, 40 minutos (7 episodios).

Estreno de la nueva miniserie de horror y misterio creada y escrita por el experto Mike Flanagan. A una pequeña comunidad isleña llega un nuevo y carismático sacerdote, el padre Paul, coincidiendo con el retorno de un hijo pródigo del pueblo, caído en desgracia. Pronto empezarán a ocurrir sucesos extraños, milagros que desatarán violentas reacciones entre los vecinos. NETFLIX .

Justicia en venta

GOLIAT

Estados Unidos, 2016-2021, DRAMA JURÍDICO, 60 minutos (4 temporadas, 32 episodios).

Estreno de la cuarta y última temporada de este intenso drama legal alrededor del personaje de Billy McBride, atormentado abogado en busca de redención, estupendo Billy Bob Thornton, envuelto en complicados casos plagados de conspiraciones y corrupción. AMAZON PRIME .

Mi reino por un caballo

LA CORONA VACÍA

Reino Unido, 2012-2016, HISTÓRICA, 150 minutos aprox. (2 temporadas, 7 episodios).

Ambiciosa producción británica que adapta el ciclo de tragedias históricas de Shakespeare, en una serie de largometrajes espectaculares con un reparto con nombres como los de Ben Whishaw, Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch o Judi Dench. MOVISTAR SERIES.

Detective con medias

FRANKIE DRAKE MYSTERIES

Canadá, 2017-2021, POLICÍACA, 43 minutos (4 temporadas, 41 episodios).

Los casos de la primera mujer detective en el Toronto de los años 20, ayudada por su socia Trudy, la agente Mary y la encargada de la morgue, Flo. Humor feminista y femenino para misterios de época. COSMOPOLITAN .

CINE

LA VIOLENCIA DEL SEXO

DARK. 19:10

Estados Unidos, 1978. La madre del género de “violación y venganza”, de título original “I Spit on Your Grave”. Jennifer se convertirá en ángel de la muerte para sus violadores. Ojo: no para todos los públicos.

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO

TRECE. 22:00

Italia, 1966. Una de las obras maestras de Leone, que lleva el spaghetti western a la condición de ópera histórica, comedia del arte y saga picaresca, convirtiendo sus excesos en virtudes. Fundamental.

UN ESPACIO ENTRE NOSOTROS

NEOX. 01:25

Estados Unidos, 2017. Para quienes hayan sobrevivido a “Interestelar”, no está de más relajarse con este agradable romance adolescente entre el primer joven nacido en Marte y su única amiga terrestre. Literalmente marciano.