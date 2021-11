Recomendamos... para hoy, 7 de noviembre

SERIES

PRINCIPALES

Abriendo la cripta

TALES FROM THE CRYPT

Estados Unidos, 1989-1996, TERROR. 22-30 minutos (7 temporadas, 93 episodios).

Siempre es un buen momento para sacar media hora y revisar algún divertido y terrorífico episodio de la original “Tales from the Crypt”. Un clásico de la televisión fantástica, basado en los famosos e infames tebeos de la E. C., producido por un equipo increíble compuesto por Richard Donner, David Giler, Walter Hill, Joel Silver y Robert Zemeckis. Mientras siguen barajando resucitar la serie, puedes desempolvarla online y disfrutar del viejo Guardián de la Cripta. YOUTUBE.

El sustituto

SNEAKY PETE

Estados Unidos, 2015-2019, THRILLER, 41-59 minutos (3 temporadas, 30 episodios).

Giovanni Ribisi es Pete Murphy (o no…), un estafador acosado por un gánster que, para sobrevivir, se hace pasar por un viejo compañero de celda, engañando a su familia. Pero entre escapar de uno y mentir a otros, algo habrá que hacer para ir tirando... Suspense y humor para un thriller creado por David Shore y Bryan Cranston. AMAZON PRIME.

SECUNDARIAS

Aquí huele a muerto

DAY OF THE DEAD

Estados Unidos, 2021, TERROR ZOMBI, 43 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Hoy, estreno de este “nuevo” apocalipsis zombi, inspirado teóricamente en el filme del mismo título de Romero, pero que conjuga elementos de todas sus películas y del género de muertos vivientes. No hay quien acabe con ellos. SYFY.

Irish Noir

JACK TAYLOR

Irlanda, 2010-2021. CRIMEN, 90 minutos (1 temporada, 9 episodios).

Serie de largometrajes basados en las novelas del prestigioso escritor irlandés de novela policíaca Ken Bruen, protagonizadas por Jack Taylor, un antiguo policía reconvertido en detective privado. Pura serie negra clásica con toque actual y acento gaélico. NETFLIX.

Más allá de Reddington

THE BLACKLIST: REDEMPTION

Estados Unidos, 2017, CRIMEN, 43 minutos. (1 temporada, 8 episodios).

Agradable spin-off con breve existencia de la original “The Blacklist”, tan solo una temporada, protagonizado por el personaje de Tom Keen y su madre, Scottie Hargreave, gloriosa Famke Janssen, al frente de la organización paramilitar Halcyon Aegis. ENERGY.

CINE

HEAT

CALLE 13. 15:17

Estados Unidos, 1995. Michael Mann convierte su estupenda tv movie “Corrupción en Los Angeles” (título español) en el súper thriller urbano definitivo de ladrón contra policía, con este espectacular duelo de estrellas

ÚNICO TESTIGO

COSMO. 19:37

Estados Unidos, 1985. El australiano Peter Weir conjuga su pasión por la antropología con suspense, romance y crimen en un clásico de los 80, que descubrió al mundo la existencia de los Amish.

¿QUÉ ME PASA, DOCTOR?

TCM. 22:00

Estados Unidos, 1972. Peter Bogdanovich y el Nuevo Hollywood redescubren y reinventan la comedia slapstick en este divertido y extravagante enredo cómico demasiado olvidado, con unos estupendos Barbra Streisand y Ryan O´Neal.

MEMORIA LETAL

NEOX. 00:30

Estados Unidos, 1996. Ingenioso thriller con resabios de espionaje clásico noir, repleto de acción, escrito por Shane Black y dirigido por Renny Harlin a mayor gloria de Geena Davis. Adelantado a su tiempo.