Disney + presenta su primera producción original, el biopic “Balenciaga”

Como parte del compromiso de The Walt Disney Company de desarrollar y producir 60 series originales para 2024, Disney+ ha confirmado hoy la primera producción original española, que eleva a 21 los títulos que ya tienen luz verde. Esta lista está compuesta de 16 series de ficción y 5 documentales o docu-series de seis países: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Países Bajos.

“Balenciaga” (título provisional) se ha confirmado como la primera ficción original para España, lo que supone el inicio de la producción original de Disney+ en nuestro país. La serie cuenta la historia de un hombre que, a través de su talento natural, constancia y olfato para los negocios, se atrevió a desafiar su estatus social como el hijo de una modista y un pescador, convirtiéndose en uno de los diseñadores más relevantes de todos los tiempos. “Balenciaga” (título provisional), creada por los ganadores de 12 premios Goya Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi (La Trinchera Infinita, Handia, Loreak) junto a Lourdes Iglesias, es un retrato sobre la búsqueda de la identidad frente a las adversidades y el desafío de las convenciones sociales a lo largo de los años. Obsesionado con encontrar un estilo propio entre las voces que juzgaban su obra y con la soledad que conlleva ser un artista, el público será testigo de la constante deconstrucción y reconstrucción de las grandes pérdidas de este maestro: su compañero de vida, su madre y su país.

“Estamos muy ilusionados de poder anunciar Balenciaga (título provisional), nuestra primera producción para Disney+ en España” ha afirmado Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original para Disney+ en España. “Esta serie marca el ambicioso camino de la producción original de Disney+ en nuestro país. Cristóbal Balenciaga es un icono local que traspasó fronteras. Un símbolo de talento y técnica. Y este es nuestro compromiso: producir historias únicas, con la impronta de nuestros mejores creadores y productores, capaces de hablar a espectadores de todo el mundo”.

La serie de aventuras de acción real “Nautilus” de Disney ya tiene su protagonista y su director principal. Shazad Latif (“Star Trek: Discovery”, “A la caza del amor”) encarnará al emblemático Capitán Nemo, el enigmático príncipe indio que roba un fantástico submarino de la Compañía de las Indias Orientales y zarpa en busca de aventuras bajo el mar. Michael Matthews (“De amor y monstruos”, “Five Fingers From Marseilles”) dirigirá esta historia inspirada en “Veinte mil leguas de viaje submarino” de Julio Verne.

Gavin Drea (“Vikingos: Valhalla”, “Valerian y la ciudad de los mil planetas”) protagonizará el thriller de comedia y acción romántica “Wedding Season”, en el papel de Stefan junto a Rosa Salazar como su amante “intermitente”. La serie cuenta la historia de Katie, una novia perfecta que conocemos el día de su boda rodeada de los cadáveres de su nuevo marido y de todos los miembros de su familia.

Jade Harrison (“Fundación”, “No hables con extraños”) y Jamie Michie (“Back To Life”, “Juego de tronos”) interpretan al comedido DCI Metts y al volátil DI Donahue, los detectives de policía encargados de investigar los asesinatos del marido de Katie y su familia.

Además de Drea, Callie Cooke (No hables con extraños, Rules of the Game), Bhav Joshi (“El incendio”, “Vigil: Conspiración nuclear”), Ioanna Kimbook (”Inside No. 9″, “Bitter Wheat “[teatro Garrick])) y Omar Baroud (”Baptiste”, “The Innocents”) se incorporan como el grupo de amigos de Stefan que, juntos, se adentran en la temporada de bodas de verano repleta de una aparentemente interminable procesión de fiestas de compromiso, despedidas de soltero y de soltera y bodas. George Webster (“Finding Alice”, “Industry”) interpreta a Hugo Delaney, el marido de Katie.

Más Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star en Disney+

Hoy, los suscriptores pueden ver en streaming 17 estrenos de contenidos en Disney+ como la nueva serie dramática original “Dopesick: Historia de una adicción” protagonizada por Michael Keaton, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de Marvel Studios, un documental sobre la reciente experiencia del concierto l de Billie Elisih “Así se hizo Happier than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles” y “Jungle Cruise” la película de aventuras de Disney para toda la familia. Además, hoy también llega al servicio de streaming la comedia romántica y fantasía musical de acción real y animada “Encantada: La historia de Giselle” de 2007, protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey, y una nueva serie de cortos originales titulada “Olaf presenta”. Todos los títulos nuevos están hoy en la página de inicio de Disney+.

Además, hoy a partir de las 15:00h, los fans podrán seguir a @DisneyPlusES en Twitter, Facebook e Instagram para ver primeros avances, nuevos tráiler, clips exclusivos y apariciones de los creadores y estrellas de Disney+ de los próximos contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

Más títulos a Disney+

Entre noviembre y diciembre, en España, Disney+ lanzará una nueva serie o película cada semana como “Ojo de Halcón” de Marvel el 24 de noviembre, “El último duelo” de Ridley Scott el 15 de diciembre, “The Wonder Years” el 22 de diciembre, “Encanto” el 24 de diciembre y el documental “The Rescue” de National Geographic el 31 de diciembre.

Además, el año que viene también llegarán a Disney+ contenidos originales exclusivos como “Pam y Tommy” protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, “Pistol” de FX con Danny Boyle como productor ejecutivo, y de la docuserie “Welcome to Wrexham” con Ryan Reynolds y Rob McElhenney, propietarios del club de fútbol Wrexham AFC.