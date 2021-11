Kiko Rivera: “Yo no compraría mi propio libro”

“Nadie al Volante”, producido por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), ya no será lo mismo después del paso del huracán Kiko Rivera por el programa. Patricia Conde & cía. no daban crédito a las revelaciones del hijo de la Pantoja en la primera entrevista que realizó el programa a un invitado.

Kiko Rivera llegó dispuesto a reconocer al hijo que espera Patricia, habló de su conversación con el Rey emérito en la anécdota con Bertín Osborne y de su trabajo de juventud: le pagaban por ir a beber y hacerse fotos en las discotecas, confiesa que no pagaría por el libro de Omar Montes... Ni siquiera por uno que hubiera escrito él mismo.

Una alocada visita en la que, como siempre, la realidad supera con creces la ficción. También hubo un momento para confesar que su primer trabajo fue poniendo cafés y haciendo fotocopias en una oficina. Y que tampoco discriminaba sobre drogas.

