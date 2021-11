Noche de muchas emociones durante la entrega de los Premios Ondas en el Palauet Albéniz de Barcelona. Esta vez había el doble de galardonados al unirse en una sola gala los premiados de dos años tras anularse el año pasado la ceremonia. Uno de los ganadores fue el protagonista absoluto de la noche al reconocer con un gesto la importancia del premio. El presentador de “Pasapalabra” de Antena 3 subió al escenario con su madre y protagonizaron la escena más emotiva de la gala.

Más de cien personas, entre premiados y autoridades, han posado este martes en la más multitudinaria fotografía de familia de la historia de estos premios que Radio Barcelona celebra anualmente desde 1954. El periodista Iñaki Gabilondo, galardonado con un Ondas especial, ha explicado que su primer Ondas lo obtuvo en 1969, ha asegurado que a los 79 años no se “daba cuenta de que estaba estando” y cree que el de este año es el de la despedida, y ha dicho que quiere ser recordado como un periodista que estuvo toda la vida en radio y que cuando se equivocó pidió disculpas

El presentador de ‘Pasapalabra’, Roberto Leal, ha confesado que se “desmoronó” cuando supo que era uno de los galardonados con los Ondas, y ha compartido el galardón con el equipo que realiza el programa. Pero el momento más reseñable ha sido cuando ha subido su madre. Tras darle un beso y al finalizar la salva de aplausos y mirando el premio, Leal ha querido recordar que “somos el tiempo que nos queda, esto es una realidad”.

Entonces ha lanzado una especial dedicatoria: “Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque Pepe no está mi madre sí”. Recordó que Francino reconoció su “versatilidad” al entregarle el premio Ondas, que aseguró que eso “eso se puede aprender”, pero “La bondad”, que fue otro rasgo con el que le definieron, le sorprendió. Pero recogió las palabras y mirando a su madre le dijo: “Para mí la bondad eres tú”.

“SI este premio es por bondad, va a ser para ti”, le dijo a su madre y bromeó con que lo colocara en el salón " en la mesa de caoba” para poder sustituir la foto de la comunión de Leal.

Estamos muy felices de poder felicitar a nuestro @RobertoLealG, presentador de @PasapalabraA3, el concurso más visto de la televisión, y de @eldesafioA3, por ese #PremioOndas2021 al ‘Mejor Presentador’



ENHORABUENA 👏🏼❤️ pic.twitter.com/3RVVyGDZYK — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 16, 2021

El periodista Carles Porta, premiados por el programa radiofónico ‘Crims’, ha subrayado estar muy contento con uno de los máximos galardones en el campo de la comunicación, ha enfatizado que es un proyecto muy coral y ha pedido que las informaciones “pongan luz en la oscuridad y no oscuridad en la luz”.

Una de las premiadas ha sido la cantante Aitana, que se ha mostrado “muy feliz y agradecida” por recibir un galardón como el Ondas, y que además sea en Barcelona, y ha asegurado que el éxito no se le ha subido a la cabeza. El cantante Pablo López ha subrayado que se quedó “en shock” al enterarse que había recibido un Ondas, y ha dedicado el galardón a todos que a través de su energía han demostrado amor a sus canciones.

Pau Donés

Otro de los galardonados es el periodista Jordi Évole por su documental ‘Eso que tú me das’ con el músico Pau Donés: “Es un premio que me emociona mucho. Todo lo que nos ha pasado con el documental. Todo lo que nos dio Pau. Me sigo emocionando”. Évole ha asegurado que el Ondas es un reconocimiento a Donés por la “lección fantástica de vida” que regaló con ese documental, y ha subrayado que el músico fue muy generoso.

El cocinero Jordi Cruz, uno de los presentados de ‘Masterchef’ que recibe su segundo Ondas, ha destacado que es un premio a todo un equipo y que recibirlo en una especialidad que no es la suya hace que tenga “mucho respeto”. La actriz Vicky Luengo, galardonada por su papel en la serie ‘Antidisturbios’, ha subrayado la “felicidad y emoción” de recibir un Ondas.

Jordi Évole y Marc Donés durante la gala de entrega de los Premios Ondas 2021 que celebra su 68º edición en el Teatro Coliseum, a 16 de noviembre de 2021, en Barcelona, Cataluña, España. FOTO: Lorena Sopêna Europa Press

Lista de los premiados

Los premios de 2021, que han batido un récord de participación con 550 candidaturas, han reconocido al periodista Iñaki Gabilondo con un Ondas especial, al programa ‘Crims’ (Catalunya Ràdio); al documental ‘Eso que tú me das’ (Atresmedia), de Jordi Évole junto a Pau Donés, y a la periodista Ángeles Afuera.

También han galardonado al programa deportivo ‘Què t’hi jugues’ (Ser Catalunya), los servicios informativos de la Ser en Canarias por la cobertura de la erupción volcánica, la actriz Vicky Luengo por la serie ‘Antidisturbios’ (Movistar+), el actor Álvaro Morte por ‘La casa de papel’ (Netflix) y al presentador Roberto Leal por ‘Pasapalabra’ (Atresmedia).

Como mejor series se han premiado a mejor comedia ‘ex aequo’ a ‘Maricón perdido’ (TNT) y ‘Vamos Juan’ (HBO) y como mejor drama a ‘Antidisturbios’ (Movistar+), y en los galardones musicales se ha reconocido a Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López.

Los premios de 2020 galardonaron al exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson --a título póstumo--, el cantante Joaquín Sabina, el programa ‘Masterchef’ (RTVE), la serie ‘Patria’ (HBO) y el periodista Fernando Ónega, entre otros.

También premiaron ‘ex aequo’ a los programas deportivos ‘Carrusel Deportivo’ (Ser) y ‘Tiempo de juego’ (Cope), a los servicios informativos de la Ser por la cobertura de la primera ola de la pandemia y a la corresponsal Mavi Doñate (RTVE).

Los Ondas 2020 también premiaron a la comedia ‘Mira lo que has hecho’ (Movistar+), las protagonistas de ‘Veneno’ (Atresmedia), Enric Auquer por ‘Vida perfecta’ (Movistar+) y tuvieron una mención especial para Luis Eduardo Aute --a título póstumo--.