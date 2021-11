El emotivo mensaje de un concursante de Pasapalabra a su hijo Lucas

El concursante de Pasapalabra, Antonio, aprovechó para manifestar su apoyo a su hijo Lucas en su decisión de cambio de género y mandar un mensaje de apoyo y comprensión. “Tengo una hija de 11 años, Laura, que recientemente ha tenido la gran valentía de manifestar que es un chico. Que así se considera, que siempre lo ha sido y… ahora se llama Lucas. Me gustaría dirigirme a él para decirle que, por un lado quiero despedirme de Laura, la que ha sido mi niña durante 11 años, y a Lucas decirle que le vamos a querer igual o más que a Laura. Tiene todo mi apoyo, aunque ya lo sabe, y quiero decirle que tiene toda mi ayuda y la de mi familia. Me gustaría aprovechar para lanzar un mensaje a los niños que están en su situación para decirles que sean valientes y fuertes, al igual que lo ha sido Lucas, y a sus familias para que les brinden todo su apoyo porque lo necesitan”, relataba el padre del pequeño.

“Tengo una hija de 11 años que recientemente ha tenido la valentía de manifestar que es un chico”. Este es el admirable e importantísimo mensaje que ha querido dar Antonio en #Pasapalabra395. Con todo nuestro apoyo, solo queremos añadir: ¡bienvenido, Lucas! 💙 pic.twitter.com/GQdw6HnYuQ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 15, 2021

Antonio explicó en Espejo Público que en el momento Lucas se quedó paralizado al desconocer que su padre iba a mandarle un mensaje. Fue al día siguiente cuando se percató de la importancia al sentir el apoyo de compañeros y profesores.

“El de muy pequeño notó sensaciones pero no sabía ponerle nombre. Vio un video y eso le hizo darse cuenta de lo que realmente le ocurría”, explicó el padre del pequeño de 11 años.

Asimismo, entiende la sensación que puede causar el proceso en familiares, “Puede ser un impacto y puede resultar inesperado, pero cuando ves que lo tiene tan claro y lo manifiesta de esta manera a partir de ahí solo cabe transmitirle cariño, apoyo y comprensión”. Antonio explica que la prioridad de su hijo es cambiarse de nombre oficialmente en el registro civil y el asesoramiento que están recibiendo por la Unidad de Identidad de Género.

Mensajes de apoyo al colectivo trans en Pasapalabra

El año pasado otra concursante lanzó un mensaje de apoyo a su hijo, queriendo dar visibilidad a la infancia trans. “Tengo una niña de 10 años que es cisgénero y un niño de ocho años que es trans”, comenzó Sara. “A los siete años salió del cole y nos dijo: ‘Mamá, ya le he dicho a todo el mundo que soy un niño y me llamo Jorge, así que ¿cuándo me cortas el pelo?”, continuó la concursante. “Quiero decirle a todos los niños trans del mundo que no están solos, que la infancia trans existe, y que necesitan muchísimo apoyo”, reivindicaba la madre.

(1/2) Este es el sensacional y necesario mensaje que nos ha querido transmitir Sara, una persona enorme con dos hijos maravillosos. Ella y toda la infancia trans tienen nuestro completo apoyo 👏💙. https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra121 pic.twitter.com/Zj4ch4uX9T — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 30, 2020

En esta ocasión Roberto Leal quiso aprovechar el mensaje para que Sara explicase la diferencia de los términos citados durante su discurso. “Una persona cis es cuando el género concuerda con el aparato reproductor. Y una persona trans es la que no concuerda su género con su aparato reproductor”, indicó ella. “Y una persona enorme y una madre maravillosa eres tú”, añadió el presentador del concurso Roberto Leal.

(2/2) Este es el sensacional y necesario mensaje que nos ha querido transmitir Sara, una persona enorme con dos hijos maravillosos. Ella y toda la infancia trans tienen nuestro completo apoyo 👏💙. https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra121 pic.twitter.com/6mBgpU1LFu — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 30, 2020

Está claro que Pasapalabra se ha hecho eco de mensajes motivadores y de apoyo, tanto a familiares como a colectivos, para dar visibilidad a diferentes realidades.