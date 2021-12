¿Cuál es la canción del anuncio de la Lotería de Navidad?

Lotería de Navidad

“Yo estaba siguiendo a la manada/ Todos tragados en sus abrigos / Con bufandas rojas atadas alrededor de sus gargantas / Para evitar que sus cabecitas / cayeran en la nieve” (”I was following the pack / All swallowed in their coats / With scarves of red tied ‘round their throats/ To keep their little heads / From fallin’ in the snow”) suena mientras varios vecinos se reparten décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comenzando una “Cadena de décimos”, que es el título del spot navideño de televisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Los espectadores han usado las redes sociales para explicar que el anuncio, más allá de familiar y trasnmisor de un mensaje claro de solidaridad, tiene una música de fondo que les suena.

Y así es, se trata del tema de la banda americana Fleet Foxes y su tema de 2008 “White Winter Hymnal” que sirvió de sencillo de lanzamiento de su primer álbum del mismo nombre. Robin Pecknold y Skyler Skjelset, son dos compañeros de instituto de Seattle (Washington) que formaron este grupo en 2006, y que demás forman también, Casey Wescott (teclados, mandolina, coros), Christian Wargo (bajo, guitarra, coros) y Morgan Henderson (contrabajo, guitarra, instrumentos de viento, violín, percusión, saxofón). El video musical de esta canción, que utiliza plastilina, fue creado por el hermano mayor de Robin Pecknold, Sean Pecknold.

El tema, con una letra bastante críptica fue lanzado en 2008 y aunque no cosechó grandes éxitos en las listas internacionales, sí que la revista “Times” lo colocó entre las cinco mejores canciones de ese año. “Esta crónica coral sobre un viaje escolar al bosque en invierno tiene solo 52 palabras y dura dos minutos y medio”, relata la publicación que describe la singular belleza del tema: “Las canciones no se vuelven más pequeñas, pero Fleet Foxes empaqueta su cuento en miniatura con una trama espeluznante (“Yo estaba siguiendo a la manada / Todos tragados en sus abrigos / Con bufandas rojas atadas alrededor de sus gargantas”) repetida con un empuje ligeramente más instrumental en cada uno de los tres versos y cantados en el más dulce de los Beach Boys inflexión de armonías de cuatro partes. Es tan pintoresco y precioso como una caja de Joseph Cornell, e igual de bonito”.

►Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2021

►Estos son los 12 últimos anuncios del sorteo de la Lotería de Navidad

¿Qué significa la letra?

A pesar de que su título y la aparente temática de nieve encaja bien con el spot navideño, su autor nunca ha sabido explicar bien su significado. Según informan desde la web especializada “Song Meaning Sand Facts”, Pecknold dijo que “no significa nada en concreto”, y que solo pretendía escribir una canción que sirviera de apertura para su álbum debut. La web, sin embargo, especifica que “también ha declarado que hay una historia contenida en él. Entonces, la forma en que se pueden interpretar estas declaraciones aparentemente contradictorias es que algunas de las letras tienen un significado intencionado. Otros, por otro lado, se agregaron simplemente porque suenan geniales”.

Entre los posibles significados del tema, “el término “seguir a la manada” alude a una época en la juventud del cantante cuando salía regularmente con un grupo de sus compañeros, de hecho, la misma colección de amigos año tras año. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, tomaron caminos separados, y no en el buen sentido. Por ejemplo, algunos se convirtieron en narcotraficantes y otros tipos de personajes desagradables. Y esta repentina transformación de sus compañeros, como “Michael”, perturbó al cantante. No entendía cómo de repente mantenerse al día con la cultura de las pandillas, por así decirlo, se volvió más importante que sus amistades de larga data”. Es cierto, que “si se escucha con atención, se puede ver que cuando Michael cae en “la nieve blanca”, se vuelve “rojo como fresas en el verano”. Entonces eso simbolizaría lógicamente que de hecho está sangrando. Sin embargo, obviamente no debe tomarse que Michael haya sido asesinado, ya que es un amigo de Pecknold en la vida real, y parece que está muy vivo y coleando”.

Otros usos del tema

Esta pista se ha utilizado constantemente en los medios pop. Por ejemplo, sirve como la canción de apertura de la serie dramática de Hulu “The Path”, de 2016, protagonizada por Aaron Paul (”Breaking Bad”), sobre los miembros de un movimiento religioso ficticio llamado meyerismo y que finalmente fue cancelada tras el final de su temporada 3.

Robin Pecknold, el líder de Fleet Foxes, también afirmó que la canción que inspiró el tempo de este “Himnario de invierno blanco” es en realidad “Silba mientras trabajas” (1939) de la fama de “Blancanieves” de Disney.

En España es conocida por haber sido utilizada por TVE para su campaña de Navidad en 2010.

Letra original:

I was following the, I was following theI was following the, I was following theI was following the, I was following theI was following the, I was following the

I was following the pack, all swallowed in their coats/ With scarves of red tied ‘round their throats/ To keep their little heads from falling in the snow/And I turned ‘round and there you go/And Michael, you would fall and turn the white snow red/As strawberries in the summertime

I was following the pack, all swallowed in their coats/With scarves of red tied ‘round their throats/To keep their little heads from falling in the snow/And I turned ‘round and there you go/And Michael, you would fall and turn the white snow red/As strawberries in the summertime

I was following the pack, all swallowed in their coats/With scarves of red tied ‘round their throats/To keep their little heads from falling in the snow/And I turned ‘round and there you go/And Michael, you would fall and turn the white snow red/As strawberries in summertime

Letra en español:

Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a, Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a, Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a, Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a

Estaba siguiendo al grupo, todos envueltos en sus abrigos. Con bufandas rojas atadas alrededor de sus garganta Para evitar que sus cabecitas caigan a la nieve.Y me di la vuelta y ahí tienes. Y Michael, te caerías y volverías roja la nieve blanca. Como fresas en verano

Estaba siguiendo al grupo, todos envueltos en sus abrigos. Con bufandas rojas atadas alrededor de sus garganta. sPara evitar que sus cabecitas caigan a la nieve. Y me di la vuelta y ahí tienes. Y Michael, te caerías y volverías roja la nieve blanca. Como fresas en verano

Estaba siguiendo al grupo, todos envueltos en sus abrigos. Con bufandas rojas atadas alrededor de sus gargantas. Para evitar que sus cabecitas caigan en la nieve.Y me di la vuelta y ahí tienes. Y Michael, te caerías y volverías roja la nieve blanca. Como fresas en verano.