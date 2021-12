Estos son los 12 últimos anuncios del sorteo de la Lotería de Navidad

Lotería

El pasado día 11 de noviembre, se estrenó el tan esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2021. Aludir a la sensibilidad y la bondad suelen ser los elementos sobre los que giran este tipo de piezas publicitarias. Y este 2021 no podía ser menos, la magia de regalar y de compartir la felicidad está presente en esta historia rodada en el Valle de Baztán, Navarra. En esta ocasión los protagonistas son los vecinos de un pequeño pueblo en el que se inicia una ingeniosa y misteriosa cadena de décimos que llevará a todos los vecinos del lugar a estar más unidos que nunca.

2020

Uno de los spot más recientes es el del 2020. En él se anima a “compartir como siempre, compartir como nunca” mediante un relato que viaja a través del tiempo usando como hilo conductor el décimo de lotería y los sentimientos de ilusión, unidad y cooperación que fueron tan necesarios durante el año pasado.

2019

En 2019 también se plasmó la ilusión de compartir los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque si en algo destacó ese año, fue que se estrenaron cuatro spots, uno cada semana previa al sorteo. Con estas cuatro historias podemos observar cómo un décimo de lotería sirve de vínculo con las personas que apreciamos. En el primero conocimos la historia de Félix y Pilar.

En el segundo anuncio, conocimos a Carmen y Víctor. Él es un celador de hospital que decide compartir su décimo, el que se juega en el centro hospitalario donde trabaja, con una de las pacientes ingresadas. Ella no tiene ilusión por el futuro debido a su enfermedad, pero la esperanza consigue arrancarle una sonrisa y juntos comienzan a planificar un viaje a Japón.

En el tercero se nos presentó a Ramón y José. En esta ocasión la historia trata de un padre que regala unos décimos a sus dos hijas y a la pareja de una de ellas excluyendo a uno de los novios porque llevan poco tiempo saliendo, aunque finalmente se da cuenta de su error y le hace partícipe del décimo de su hija.

El último de los cuatro spots gira entorno a Emilio y Gloria. Ella compra un número de lotería muy especial para la empresa familiar, su fecha de creación, un detalle que tiene con su padre justo el día que se jubila.

2018

En este curioso anuncio de 2018, el protagonista es un hombre antisocial que vive atrapado en “el día de la marmota”. Su nombre es Juan y de repetir cada día la celebración del “Gordo” acaba aburriéndose y celebrándolo sin ilusión, algo que cambia cuando decide compartir su suerte con otra persona, pues es la única forma de romper el bucle en el que se encuentra atrapado.

2017

El anuncio de 2017 fue dirigido, nada más y nada menos, que por Alejandro Aménabar, quien lo convirtió casi en un cortometraje, con 20 minutos en su versión extendida. Y en él se nos presenta una dulce historia de amor entre la extraterrestre Danielle y el guía turístico Daniel.

2016

Si tuviéramos que describir el spot de 2016 con una palabra, sería ternura. En ella se cuenta el despiste de una maestra jubilada que cree haber ganado el “Gordo” un 21 de diciembre cuando ve una retransmisión de años anteriores. Lo celebra con tanta ilusión y ganas que acaba contagiando a todo el pueblo y nadie se atreve a confesarle su error.

2015

En 2015 nos conmovió Justino, un personaje de animación que trabaja de vigilante en horario nocturno. Cabe destacar que este es el primer anuncio de Lotería de Navideña sin actores.

2014

Quizá junto con el anuncio de 2020, este sea el anunció que mas sonrisas y lágrimas nos ha sacado a todos los españoles. Y es que la historia ocurrida en el Bar Antonio, es un relato que se caracteriza por la bondad, la amistad, la solidaridad y la costumbre de compartir los décimos de la lotería.

2013

El anuncio más viralizado y comentado de los existentes hasta la fecha. En él aparece la ya fallecida Montserrat Caballé, acompañada por grandes artistas de la música como Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori, en una particular versión de “always on my mind” de Elvis Presley.