Anne Igartiburu y Ana Obregón: sintonía perfecta y complicidad para las Campanadas de TVE

Esta mañana todas las caras de Televisión Española han acudido a la llamada de “La Navidad que quieres”, la presentación oficial de la programación de la cadena pública para estas fechas en el Hotel Four Seasons de Madrid. Entre todos los participantes ha destacado la evidente complicidad entre la presentadora Anne Igartiburu y Ana Obregón de cara a presentar las Campanadas de La 1 el próximo 31 de diciembre.

.@anneigartiburu_ y @anitaobregon vuelven a repetir experiencia juntas en las Campanadas de RTVE. 🥳 ¡Cerraremos el 2021 con ellas!



Y desde Canarias, este año con un significado especial, con @OfficialNievesA y @RobertoHTVE #LaNavidadQueQuieres pic.twitter.com/paRiNttZnO — La 1 (@La1_tve) December 14, 2021

En el acto han estado presentes además Boris Izaguirre, Jacob Petrus, Juanma Iturriaga, Carolina Casado, José Mota, Sandra Daviú y Blanca Benlloch, Rocío Muñoz y Elena S. Sánchez, Inés Hernand, Virginia Díaz, Nieves Álvarez y Roberto Herrera, Martin Llade, Lucrecia, Marta Solano, Marc Sala, Martin Barreiro, Silvia Intxaurrondo, Carmen Climent, Diego Losada, Cayetana Guillén Cuervo, Antonio Najarro, Quico Taronji, Raquel Martos, Paloma del Río, Arsenio Cañada, Albert Barniol, Ana Ibáñez, Àngel Pons y Julia Varela.

La Nochevieja pasada el público se entregó al programa de las Campanadas de TVE que presentaban Anne Igartiburu y Ana García Obregón. Ambas comparten que no han sido unos años fáciles para ninguna, con la muerte de la madre y el hijo de Obregón y la separación del matrimonio de la presentadora de “Corazón”. Las dos iban muy elegantes, con un guiño además a sus looks de las campanadas de 2020, con un vestido blanco de Ruben Hernández la protagonista de “Ana y los 7″ y otro de lentejuelas en rojo para la periodista, diseño de Alicia Rueda. “Este año voy a dar un mensaje de esperanza. La esperanza es lo único que queda cuando lo has perdido todo. Van a ser unas campanadas donde vamos a retransmitir de corazón. Todo el mundo pregunta de qué vamos vestidas, vamos vestidas de alma y eso es lo que vamos a retransmitir”, ha explicado Obregón.

Boris Izaguirre y Ana Obregon FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Boriz Izaguirre ha sido un gran apoyo para Obregón y ha estado todo el rato acompañándola durante la presentación. El periodista será el encargado de presentar el especial navideño “Telepasión” junto a García Obregón. AMbos han querido calificar el programa de “muy gamberro”. “Va a ser el Telepasión de la historia”, ha recalcado ella. “Mi hijo Aless siempre decía que lo más importante es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, cuando se van ya no puedes dedicárselo”, ha dicho en la presentación.