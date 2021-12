Nathy Peluso a Pablo Motos: “Esto es el sexo que se puede mostrar a estas horas en televisión”

La artista urbana Nathy Peluso acudió anoche al programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″ para promocionar la versión que acaba de publicar de Vivir así es morir de amor, el clásico de Camilo Sesto actualizado a estos tiempos.

Antes de comenzar la entrevista Pablo Motos le sorprendió con una de las debilidades de la artista: “un coulant de chocolate relleno de dulce de leche”. “Esto es un gesto muy romántico, Pablo”, decía Peluso, “es el único sexo que se puede mostrar a estas horas en televisión”, remataba.

Polémica Ateo con CTangana

Hablaban justo antes de la polémica de la canción de “Ateo” que apuntó que no había sido pretendida y menos con la iglesia: “queríamos que fuera por el otro lado, no por la iglesia sino porque me agarraba del pelo y la historia entre el hombre y la mujer”.

Sobre su nuevo tema, el que ha recuperado de Camilo Sesto, comentó que “es muy melancólica y estaba buscando una canción para traerla del pasado al presente. Me estaba bañando y me vino a la cabeza. La he hecho con muchísimo respeto y mucha admiración, es una de las canciones más cantadas en los karaokes de todo el mundo y pensé cómo no se me había ocurrido antes que esta era la canción”.

La cantante ha vivido un gran año 2021, en el que acaba de ganar un premio Latin Grammy a Mejor álbum de música alternativa por su disco Calambre, por lo que su gira en una de las más esperadas de los próximos meses. “Se está cerrando una gira mundial y tengo muchas ganas de anunciarla, pero todavía no puedo. Voy a estar en todos los lados”, comentó.

Tuvo su momento para lo romántico: “Me gusta entregarme al amor y no solo me enamoro de las personas, también de las experiencias”. “¿Qué virtudes tiene que tener un hombre?”, preguntó Pablo Motos. “Me gustan las personas grandes y con sensibilidad emocional, comprometidas e interesantes y cada vez me importa meno el tema estético. Hay muchas más personas feas que lindas. Hay que dejar de buscar gente linda y buscar gente linda por dentro. Prefiero mil veces a una persona que me contiene emocionalmente mente a alguien linda, pero me gusta bastante lo ibérico”.