C. Tangana lamenta la dimisión del deán de Toledo: “Creía que éramos más modernos”

El pasado 8 de octubre, C. Tangana y Nathy Peluso lanzaban “Ateo”, una canción que rápidamente tuvo una gran repercusión en el público y cuyo videoclip se grabó dentro de la Catedral de Toledo. No obstante, no todas las críticas, aunque sí su mayoría, fueron buenas, pues se formó una polémica alrededor, en particular, de dicho vídeo. Se produjo una especie de separación Iglesia-Cultura acrecentada por quienes veían esas imágenes como un insulto a la Iglesia. Ante esto, Juan Miguel Ferrer Grenesche, deán del templo toledano, lanzó un comunicado: “Es cierto que el vídeo utiliza un lenguaje visual provocador, pero no afecta a la fe”. Pocos días después de estas palabras, y tras una reunión con el Arzobispo de Toledo, se hacía pública su dimisión. Ahora, C. Tangana ha decidido reaccionar a estas consecuencias, y asegura que para él también ha sido una sorpresa: “Me creía yo que éramos más modernos de lo que somos en verdad”, ha comentado.

Lo ha hecho en una entrevista por Instagram para Billboard Latin, donde tanto Tangana como Peluso han explicado la esencia del vídeo de bachata de “Ateo”, que, además, hizo que el Arzobispo de Toledo pidiera perdón a todos los fieles “que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado”. Y, con “uso indebido”, se refiere a un baile de ambos protagonistas pegados, con movimientos sensuales y propios del género de la bachata.

“A mí me ha tomado por sorpresa y me ha dado pena, pero supongo que él conoce mejor que nadie cómo funciona la Iglesia y sabía lo que estaba sucediendo”, ha asegurado C. Tangana, que ha defendido que “era una oportunidad para decir algo bonito, moderno y tolerante de parte de la Iglesia, y de repente no ha quedado así”. De hecho, así pensaba el deán en el primer comunicado emitido: “Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo, y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados”.

La idea del vídeo de Tangana era demostrar que era mayor la censura de las redes sociales que la de otras instituciones más tradicionales, como la de la Iglesia, “y al final resulta que me creía yo que éramos más modernos de lo que somos en verdad”, ha asegurado. ”Yo estoy convencido de que el vídeo es una imagen bonita. La gente en España podemos ser más o menos devotos, pero la mayoría tenemos una educación católica, y estoy tranquilo con lo que está diciendo la gente en redes”, ha dicho, para añadir que “todo el debate que se genera en redes sociales es lo que ha podido provocar más cosas que el vídeo en sí”.

Tangana ha dicho que él no es “un descreído” y se ha declarado creyente “en algo”, aunque “no exactamente igual que muchas personas, cada uno tiene su fe -ha continuado- pero alguna fe sí que tengo”. Por su parte, Nathy Peluso ha recalcado que el vídeo se hizo “con amor y con respeto” pero ha admitido que “las perspectivas siempre pueden ser muy subjetivas y cada uno lo toma con la sensibilidad que decide”. En todo caso, “nunca fue el foco faltar al respeto ni para nada que desencadenara la dimisión de esta persona”, ha subrayado.