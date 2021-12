Manu Ríos: «Al leer el guion es ya una serie muy impactante»

Causó una revolución en su paso por la cuarta temporada de «Élite» y ahora será el protagonista de la adaptación de la novela homónima «La edad de la ira» de Nando López, que prepara Atresmedia en colaboración con Mediapro Studio para ATRESplayer PREMIUM. En el reparto se encuentran Eloy Azorín, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide. Una serie de intenso calado social, que también ha zarandeado los códigos emocionales del protagonista y se estrenará a comienzos del próximo año.

¿En qué le vamos a ver en «La edad de la ira»?

Interpreto a Marcos. La historia gira en torno a él y su círculo de amigos, de Raúl y de Sandra, y de su familia. En casa tiene bastantes problemas que vienen por la mentalidad de su padre. La madre también es una víctima.

¿Cuáles son los desafíos de Marcos?

Se tiene que enfrentar a su evolución, se tiene que encontrar él, afrontar los problemas que tiene con su sexualidad. Se siente cohibido, porque no tiene apoyo en casa. Su madre sí lo hace y hay momentos bonitos con ella, pero no de manera libre porque está el padre siempre por medio.

¿Es una serie con valores?

Ya leyendo el guion es una serie muy impactante. A mí, como Manu me gusta implicarme en temas sociales y ver qué cosas como sociedad son importantes cambiar. Choca leer estas historias y es un regalo que te llegue a tus manos y poder interpretarlas. Ha sido tan bonito como duro.

Después de «Élite», ¿cómo se vive la vida?

Más que vértigo, lo que he sentido es respeto, pero con mucha ilusión. Me apetecía empezar un personaje desde cero con todo lo que aprendí en «Élite». Me ha llenado mucho este proyecto.

¿Cómo prepara un personaje?

Antes de rodar nos juntamos para conocerlo. Hay que crear al personaje. Es un proceso muy chulo. Me informé sobre cómo afrontar este tipo de cosas.

A qué se debe ese tirón que tiene en las redes sociales.

Ni lo sé. Empecé de pequeño. Antes de las redes hice musicales. Empecé a currar con nueve años y luego como me gusta también la música me grababa y la subía o incluso pedía a mi padre que lo hiciera. Ha sido una evolución y muy orgánico.

Entre cantar e interpretar...

Cada cosa me aporta algo diferente y ambas las disfruto por igual, no puedo elegir. Sí que empecé con la música, pero desde muy pequeño la interpretación me atraía. El apoyo de mis padres ha sido clave. Nunca me han dicho que intente otra cosa, que no va a funcionar.

¿El éxito cómo se lleva?

A veces puede ser agobiante. Igual no estás en un buen día y te hacen fotos disimulando, pero estoy agradecido con la gente que me apoya y me sigue. Lo llevo con normalidad y tranquilidad y viviendo mi vida como antes hacía.

Una vez que prueba el éxito, ¿tiene ahora miedo al fracaso?

Me siento en un momento álgido y es verdad que a veces sientes esa presión social de pensar y si dentro de dos años esto ya no tira de la misma manera. Da miedo no estar a la altura, pero pienso que así es la vida. Nunca puedes estar en un buen momento de manera constante ni en el trabajo ni en nada.

¿Le gusta ver sus trabajos?

Depende. A veces sí y otras veces me tapo los ojos. Me acuerdo cuando vi «Élite» delante de la gente que tengo escenas un poco fuertes y verme así me impactaba un poco. Las primeras veces lo pasas peor luego cuando te sientas en casa y lo analizas lo ves de otra manera. La realidad es que estás expuesto en una plataforma enorme que lo puede ver mucha gente; no es una foto que subes y la puedes borrar.

¿Qué papel le gustaría hacer?

No sé, pero a alguien que me aleje mucho de Manu, incluso que necesite de caracterización. Creo que puede ser muy divertido. Me gustaría hacer acción. Puede ser un reto.