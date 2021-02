Danna Paola (’Élite’) revela que un grupo de hombres intentó abusar de ella en Madrid: “No recuerdo cómo acabé en el hospital”

La actriz y cantante mexicana Danna Paola sufrió una dura experiencia durante su estancia en Madrid para grabar la serie ‘Élite’, de Netflix. El desagradable episodio no fue por adaptarse a una nueva ciudad en un país extranjero, sino por una realidad que desgraciadamente puede afectar a cualquier mujer en la actualidad. En una entrevista en el canal de Yordi Rosado, un presentador mexicano, reveló que un grupo de hombres la drogó para intentar abusar de ella.

A las pocas horas de llegar a España desde México para incorporarse a la serie de la plataforma de contenidos en ‘streaming’, Danna salió con un amigo para cenar, tomar una copa en un bar y volverse a casa a descansar. “No soy una persona que tome (beba) y se emborrache de una”, dijo la actriz, pero sí se considera una persona que le gusta disfrutar del alcohol. “Nos tomamos una botella de vino entre los dos”, una cantidad con la que ella no estaría borracha, según cuenta.

La idea era pagar la cena, bailar un poco en el local y marcharse porque al día siguiente comenzaba el rodaje de ‘Élite’. Su amigo y ella se pidieron un gin-tonic entre los dos y repartieron la bebida a medias en dos vasos. En ese momento, un grupo de hombres se les acercó, aparentemente con buenas intenciones. Estuvieron hablando un rato con ellos, aunque Danna confiesa que ligar en una discoteca no es algo que le hiciera especial ilusión.

Lo turbio vino cuando su amigo fue al baño. “No pasaron ni diez minutos. De repente, dejo el vaso, empezamos a platicar y yo no me di cuenta que tenía otro ‘wey’ atrás”, comienza a narrar. Entonces, uno de los hombres le recordó cuál era su vaso y la actriz comenzó a beber de su copa. Mientras está hablando con esta persona, Danna se empezó a encontrar “muy mal”.

“Me empecé como a marear, me empezó a dar mucho sueño y yo decía: ‘foco rojo, esto no está bien”. Los hombres empezaron a “sobrepasarse”, mostrando mucho interés en ella cuando dijo que se quería marchar del local. “No me acuerdo de que pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”.

“Nunca supe lo que me dieron”

Todo se quedó en un intento de abuso, pero lo único que recuerda Danna de esa noche es que alguien entró a su casa, que marcó el número de emergencias y que llegó el personal médico. “Fue una lección de vida que tenía que pasar para ser consciente de que, por más sola que estuviera, tenía que estar en alerta”, dijo. “Nunca supe lo que me dieron”.

Por suerte, la historia no acabó con el peor de los finales y la actriz y cantante “solo” sufrió los efectos de la sustancia que presuntamente le echaron en el vaso. “Es algo que tu mamá siempre te lo dice y siempre lo haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te quieras ligar a cualquier extraño en el lugar’”. Como esta historia, desgraciadamente, le ocurre a muchas mujeres, Danna quisó mandar un mensaje: “Seamos conscientes de que, por más fuertes e independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatla. Gracias Dios mi amigo estaba conmigo”.