Toñi Moreno confirma su positivo en covid desde una ambulancia

No pretendía sembrar el pánico, sino confirmar lo que llevaba días sospechando, pero los test de antígenos no llegaban a ser testimonio: tiene covid. Así lo ha hecho saber la periodista Toñi Moreno desde una ambulancia no por la gravedad de su situación sino por asegurarse en su regreso a casa que no contagiaría a nadie.

Así lo ha asegurado ella misma desde sus redes sociales.

“Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo... me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro cien. Es como una gripe un poco más fuerte”.

Al poco tiempo después, la propia presentadora subía a la misma red social otro vídeo en el que contaba que su hija ya no estaba con ella. “A la niña la he mandado con mi hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla”, apuntaba, y más en estas fechas tan señaladas.

Supone esto un parón en el camino durante las navidades, ahora que se encuentra grabando para Telemadrid el programa “Gente Maravillosa”.