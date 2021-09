Llega a Windsor la denuncia de abuso sexual del príncipe Andrés

Gente

La noticia de que Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, interpuso una denuncia contra el príncipe Andrés de Inglaterra por supuestamente abusar de ella cuando tenía menos de 18 años hundió su imagen pública y salpicó a la de la corona británica. Desde entonces, el hijo de la Reina Isabel II ha estado intentando ‘huir’ de la justicia estadounidense y se marchó del palacio de Windsor, su residencia habitual, para esquivar la notificación oficial. Su esfuerzos han sido en vano y, finalmente, no ha podido evitar que el comprometido documento acabe entre su correo oficial. Fue uno de los guardias de seguridad del recinto el que la recibió el pasado 27 de agosto a las 9 y media de la mañana.

Una vez recibido el documento se abren los plazos oficiales para emprender alguna acción. El príncipe Andrés tiene hasta el 17 de septiembre para responder a la denuncia por abusos sexuales interpuesta por Virginia Giuffre, aunque no está obligado porque se trata de una denuncia civil, no de un procedimiento penal abierto por la Fiscalía estadounidense. Se espera que el equipo legal del hijo de la Reina Isabel II opte por guardar silencio para no perjudicar todavía más su ya maltrecha imagen pública.

Lo cierto es que en la denuncia se acuñan términos y expresiones de mucha gravedad. La supuesta víctima acusa al hermano de Carlos de Gales de haberla forzado, “bajo amenazas directas y expresas de Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés, a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés, hasta el punto de temer la muerte, daños físicos u otras repercusiones en su contra si desobedecía, a que los tres tenían conexiones poderosas, riqueza y autoridad”.

Por supuesto, el príncipe Andrés niega tajantemente estas acusaciones, llegando incluso a asegurar que no conoce de nada a la mujer que lo denuncia. Sin embargo, su argumento se vino abajo cuando se publicó una fotografía en la que ambos aparecían juntos en el apartamento de Londres del hijo de la Reina Isabel II.