Isa Pantoja ficha por Sonsoles Ónega para “Ya son las ocho”

Sonsoles Ónega sigue en la brecha con su espacio “Ya son las ocho” para hacerse un hueco estable en la parrilla e intentar batir sin éxito a “Pasapalabra”. Al fichaje de Gloria Camila, ahora el programa de tarde de Telecinco ha dado la bienvenida a una nueva colaboradora: Isa Pantoja.

Ónega y su progrsama saben que con el estreno de la nueva docuserie sobre Julián Muñoz y que la familia pantoja sigue en el candelero, le viene bien una colaboración de primera mano. Se trata de una extensión de su participación en “El programa de AR”.

Habrá que esperar hasta el comienzo del programa de hoy para ver cómo se desenvuelve la joven. En su presentación explicó que estaba “dispuesta a hablar de todo y muy nerviosa, aunque ya os cconozco a todos”, les dijo a los colaboradores de “Ya son las ocho”.

Incluso antes de incorporarse a la plantilla ya le ha lanzado un mensake a su hermano Kiko: “Está en una postura de no hacer las paces y lanza mensajes que pueden llegar a doler. No sé hasta qué punto le compensa, ni si hace esa reflexión. No sé hasta donde quiere llegar. Espero que luego no se arrepienta cuando sea demasiado tarde”.