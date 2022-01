Miriam Sánchez, ganadora de “Supervivientes”: “Estoy regular...”

Las alarmas saltaron el pasado agosto cuando “Sálvame desveló” que Miriam Sánchez, ganadora de “Supervivientes” 2008 y ex pareja de Pipi Estrada, no estaba pasando por un buen momento. De la fama a protagonizar peleas en los bares, operaciones de estética para quitarse kilos de más y a meterse en una espiral de difícil salida.

Desde el programa de Mediaset y como ya recogió este diario, aseguraban que en la pelea “llegando incluso a lanzar una mesa por los aires. El equipo de seguridad del local la habría echado de las instalaciones con tanta prisa que se habría dejado sus chanclas en la terraza”. Implicados en el escándalo los vecinos que confesaron a “Equipo de investigación” que no tenía buenas compañías ni buenos hábitos alimenticios.

De aquellas primeras informaciones ya dio cuenta ella misma. Se sentó en el plató del ‘Deluxe’ para hablar de lo mal que lo había pasado con episodios de ansiedad, pero que empezaba a ver la luz al final del tunel. Y desveló lo de la operación de etética para quitarse todo el exceso de grasa. En esta ocasión ha sido una llamada telefónica el medio para aclarar su estado actual.

“Estoy regular, quiero defenderme porque estoy leyendo cosas muy desagradables. Quiero limpiar mi imagen, me puede tanto esto, estoy tan cansada...”, explicaba ante los colaboradores, al tiempo que negaba la ganancia monetaria: “Ni siquiera estoy pensando en la p*** moneda, que me están diciendo aquí ‘dinero, dinero’. Digo ‘que c*** el dinero”.

También explicó que está buscando en distintos centros “y muchos centros hablan de la adicción de las mujeres. La mayoría de ellas es por situaciones como la mía”. Quiso compartir con la audiencia de Telecinco que le era difícil mantener un equilibrio emocional: “He escrito muchos diarios para desahogarme porque me servían como terapia de todo lo que he aguantado”, continuó diciendo, asegurando que “a veces pierdes la cordura de ti misma”, aunque dejó claro que no tenía que ver con su familia, si no con lo laboral: “En el cine no te quieren si no has estado en televisión, no pasa nada, buscamos lo que sea, yo soy super perro flauta, cada día más”.

Pero sus últimos comentarios fueron los que han levantado suspicacias sobre su estado: “Con toda esta serie de problemas acaba una en una adicción. Ya viene una predispuesta porque tiene un gen sí, y tiene una, una recaída, sí, y lo paga el que menos lo debe también. La mayoría de las mujeres que tienen adicciones no es por fiesta, es por que están maniatadas. Llego a un nivel de ansiedad que me bebo el agua de los floreros, y el Nilo también”.