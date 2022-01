Risto Mejide vuelve a dar positivo en covid y carga contra los antivacunas

Inesperadamente Risto Mejide, presentador de «Todo es mentira» no va a poder volver tras sus vacaciones de Navidad y su ausencia se alargará al menos una semana más. En este caso está prolongación se debe a su nuevo positivo en covid. El presentador ya dio positivo hace unos meses, el julio pasado, por lo que también tuvo que confinarse su compañera Marta Flich. Sin embargo todo apunta a que en este caso Marta sí podrá sustituirle, como ya ha hecho durante todas las navidades.

El presentador no ha dudado en hacer pública en su Instagram esta noticia, colgando la imagen del test de antígenos junto a un contundente mensaje: «¡Boom! Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca».

En los últimos meses Risto ha acumulado varias polémicas por enfrentarse encarnadamente con los antivacunas, y no ha querido dejar que ellos utilicen su positivo como un argumento para atacar a la importancia de vacunarse. «Vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por enésima vez, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)».

Mejide también ha querido tranquilizar a sus seguidores, de quienes ha recibido cientos de mensajes de ánimo, asegurando que después de pasar con síntomas las primeras 24 horas ya se encontraba mejor.