Las lágrimas de Jimmy Kimmel en directo al despedir a Bob Saget: “A diferencia de mí, era una buena persona”

El conocido Jimmy Kimmel quiso rendir homenaje a la muerte de Bob Saget que ha conmocionado el mundo del espectáculo. Fue hallado muerto a los 65 años en un hotel después de hacer ese mismo día un espectáculo. El cómico y protagonista que alcanzó gran éxito con “Padres forzosos” era una de las figuras más queridas de la televisión. El presentador de ABC, amigo del Bob, quiso recordarlo repasando no solo la calidad del trabajo de Saget sino las cualidades humanas.

“Era el hombre más dulce. Tengo muchísimos mensajes, emails y llamadas de apoyo de Bob. Siempre tenía un cumplido que hacerte. A veces simplemente me escribía para decirme que me quería, y sé que lo hacía con mucha gente”, recordaba emocionado en su monólogo inicial. “Siempre tenía algo divertido que decir sobre cualquier cosa, pero nada malo que decir sobre nadie. Si no le gustaba alguien, se lo guardaba para sí mismo. A diferencia de mí, era una buena persona”.

Kimmel habló también de esa labor que había Bob de intentar ayudar económicamente en la lucha contra algunas enfermedades. Una de ellas la que había sufrido su propia hermana: la esclerodermia, una enfermedad autoinmune que afecta a la piel y otros órganos del cuerpo. El cuarto hijo del presentador padece una cardiopatía congénita descubierta poco después del nacimiento: “Bob venía a menudo [al hospital] y estaba muy pendiente”, quiso recordar.

“Era muy atento con todo el mundo y no tenía problema en decirte lo mucho que te quería y que le importabas”, añadió el presentador.

Un ataque al corazón o un derrame, posibles causas de la muerte

Saget falleció este domingo a los 65 años. Su cuerpo fue hallado en el hotel de Orlando, Florida. Ese día también estaba feliz después de haber actuado, como él mismo publicó en sus redes sociales.

De acuerdo a las primeras informaciones de las autoridades, y a falta de una autopsia definitiva, la causa de la muerte habría sido o un ataque cardiaco o un derrame cerebral mientras dormía, tal y como recoge el Daily Mail.