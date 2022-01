Will Smith vuelve por octava vez a “El hormiguero” con Pablo Motos

Pablo Motos esperaba la visita de Juanma Castaño y a pesar de que no tenía imagen para sustentar la noticia, no aguantó para darla. La semana que viene visitará por octava vez “El hormiguero 3.0″ Will Smith. Y eso son palabras mayores.

“No se lo he dicho a nadie y no tenemos foto de fondo, pero lo voy a decir en exclusiva... la semana que viene estará Will Smith en El hormiguero”, anunció Pablo Motos al comienzo del programa.

De hecho a finales del mes de noviembre Pablo Motos ya avanzó que su mejor visita sería a principios de año. Y no ha fallado.

¡EXCLUSIVA! La semana que viene estará en El Hormiguero ¡Will Smith! ❤️ #CastañoEH pic.twitter.com/R9HQBK4Tub — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2022

Las visitas de Will Smith al programa de Antena 3 son sonadas por varios motivos, entre ellos porque Motos siempre alude a cómo le ha cambiado conocer a Smith y también le ha avalado la audiencia.

El 8 de enero de 2021, el actor estadounidense acudió acompañado por Martin Lawrence para presentar la película, Bad boys for life, y logró un gran éxito de audiencia. Casi tres millones y medio de espectadores de media vieron el programa (3.493.000) y consiguió un 20,4% de share.

En su visita de 2022, Smith presentará el filme “King Richard” -que se estrenará a finales de enero-, un biopic en el que da vida al padre de Venus y Serena Williams y donde cuenta cómo las convirtió en unas de las mejores jugadoras de tenis del mundo.

La relación entre Pablo Motos y Will Smith ha estado cerca de tener visos empresariales, como el propio presentador admitió en una entrevista al confesar que estuvieron a punto de montar una empresa y vender “El Hormiguero”. De momento, esperaremos la nueva visita de Smith como invitado estrella.