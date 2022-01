Juan del Val a Chicote: “el tema de la fidelidad nunca me ha parecido tan importante”

Juan del Val ha sido uno de los protagonistas del programa “Fuera del Mapa”, que conduce Alberto Chicote en laSexta. Juntos han recorrido los paisajes de Alarcón, en Cuenca y además de mantener una conversación dinámica y salpicada de anécdotas durante toda la entrevista no han pasado por alto uno de los temas estrella que en más de una ocasión persigue a la pareja formada con la conocida Nuria Roca.

“Yo no sé si es que te has labrado una fama de un poco golferas o es que alguien te la ha puesto”, introducía el tema Chicote. “Lo segundo. Bueno lo segundo será consecuencia de lo primero quizás”, bromeaba él.

“A mí, en general, sí me ha gustado vivir en todos los sentidos”, relataba. “Me parece curioso que a eso se le diga de forma despectiva ‘golfo’. Para mí no, desde luego”, contó.

Chicote no tuvo pudor en reflejar cómo él veía la historia y aclarar que siempre ha mantenido “unas relaciones sentimentales de una manera”, y el escritor “las has mantenido de otra muy diferente”. “La única cosa que yo he dicho, en general, es que a mí el tema de la fidelidad en una pareja, lo primer no está ni siquiera bien definido lo que es, y sobre eso se cimienta todo el pilar de una relación y a mí, personalmente, nunca me ha parecido tan importante”.

Cambio social ¿o no?

El cocinero apuntó que ambos han vivido “un cambio social en este aspecto muy importante”. “Solamente había tres maneras de vivir las relaciones interpersonales: la soltería o estar tú solo, el noviazgo y el matrimonio. Y las familias se conforman de otra manera”.

“Yo creo que hay más tipos de familia, pero los códigos que rigen las parejas, sean como sean, suelen ser los mismos”, desgrana Del Val. “Y están cimentados, casi siempre, en la exclusividad y en la posesión”. “Son unos códigos y unos valores que nos cuentan desde muy niños, y en eso hemos cambiado muy poco, y a mí esos valores no me interesan en una pareja”, recalcó Juan.

Indagando más en el tema, se pregunta abiertamente. “¿qué es la fidelidad para sustentar una relación?”. “Y respetando que ese sea el pilar básico de una relación, la única cosa que yo digo es que a mí esto no me interesa”, ha insistido.

“Y esto es el único problema de por qué este tema que a mí y a mi pareja nos persigue sin haber nunca dicho yo nada”, manifiesta Juan mientras rescata alguna anécdota “graciosísima”, sobre cosas que les han dicho: “Nos han hablado de poliamor, intercambio de no se qué, yo no he dicho nada de esto, ni siquiera parecido. Y sin embargo la gente lo que ha interpretado es eso”.

Mientras Chicote dijo que mantener ese tipo de conversación “entre dos hombres que se desconocen, o que se desconocían, hablando de las relaciones con sus respectivas parejas y de cómo se pueden plantear es algo que hace diez año era absolutamente inviable”.

Juan del Val se mostró en desacuerdo. “Yo creo que hace 15 o 20 años había otro tipo de planteamientos bastante más trasgresores de lo que somos ahora”. “Yo te digo que en los años 80 había entrevistas de televisión donde personajes decían cosas que hoy serían consideradas barbaridades y tremendamente trasgresores. Yo he escuchado a folclóricas decir cosas absolutamente maravillosas por trasgresoras”.

Y así, entre unas cosas y otras, se les fue la conversación repleta de anécdotas y más de un momento divertido.