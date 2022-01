«Todos mienten» en Belmonte menos Pau Freixas

M acarena lleva una plácida vida en Belmonte con su marido y su hija. Pero un día, la apacible calma de la urbanización de clase alta se quiebra cuando circula por internet un vídeo en el que la profesora se acuesta con un alumno, que es también el hijo de su mejor amiga. Así de impactante y directo es el comienzo de «Todos mienten», serie que estrena hoy Movistar +, dirigida por Pau Freixas («Pulseras rojas») y protagonizada por un elenco de lujo entre los que se encuentran Irene Arcos (Macarena), Leonardo Sbaraglia, Natalia Verbeke, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Juan Diego Botto, Amaia Salamanca y Eva Santolaria.

Para comprender mejor la serie, LA RAZÓN ha hablado con el director sobre la inspiración para la historia y la naturaleza de nuestros secretos. «Todo partió, sobre todo, de esos chats de padres de niños del colegio, aquellos que todos tenemos por si pasa cualquier cosa», explica Freixas, que tuvo la osadía de pensar que «aquí pasa cualquier cosita y se genera un pollo de la hostia. Imagínate que una profe se acostara con un alumno y estuvieran aquí los padres...». Pero también aclara que no se trata solo de chismorreos, y que su idea y voluntad era la de «hacer un thriller con elementos de drama y de comedia, un poco menos racional, menos pensado que “Sé quien eres”». Y para que los espectadores pudieran sentirse identificados con la situación, «no quería que fueran personajes maquiavélicos, si no que fueran protagonistas, mujeres y madres, de ese chat y quería que fueran impulsivas, que se permitieran, como se ha permitido durante muchos años a los hombres, ser imperfectas, cometer errores, tropezar, levantarse y enfrentarse a cosas, y que al mismo tiempo, joder, no las estuviéramos juzgando. Tienen que poder explotar».

Y estas mujeres y sus matrimonios representan una doble vertiente según el director, por un lado, aquellos que quieren decir basta: «Tienes de todo, con lo bien que te ganas la vida, tienes trabajo ... ¿tengo que pedir perdón? ¿No puedo permitirme decir no puedo más, esto me ahoga» y en el otro extremo, aquellas parejas que dicen «yo lo hago todo por los niños y por mi marido y por la familia y me he olvidado de mí». Así que según Freixas, la serie habla de «Todas estas mierdas que hay detrás y rascas y aparecen historias muy complejas y la serie intenta tocar eso a la vez que te cuenta un thriller donde acaba habiendo un crimen». Sinceridad en estado puro, donde algunos espectadores bajarán la mirada al sentir representada su vida y la de quienes les rodean y donde «Todos mienten» para ocultar la triste verdad.