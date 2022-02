“The New York Times” compra Wordle por casi un millón de euros

Todos hemos oído hablar del juego de moda en internet, y una gran parte dedica unos minutos al día a jugar al Wordle, el juego de moda en todo el mundo. Ahora The New York Times Company ha alcanzado un acuerdo para adquirir el juego viral de descubrir palabras por un precio no desvelado “en la parte baja de siete cifras”, según ha informado la editora del diario neoyorquino.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Con la adquisición del juego creado por el ingeniero de software Josh Wardle en octubre de 2021, que en la actualidad cuenta con millones de jugadores diarios, The New York Times pretende impulsar su ambición de alcanzar los 10 millones de suscriptores para 2025. En España, los habituales pueden jugar en la versión española adaptada por Daniel Rodríguez.

Josh Wardle ha querido dirigirse a los millones de jugadores de su invención con motivo de esta operación. “Desde que lancé Wordle he estado asombrado de la respuesta de todo el mundo que ha jugado. El juego se ha hecho más grande de lo que nunca imaginé”, comienza diciendo, y, además, explica que se siente un poco “sobrepasado” por el éxito del juego: “Sólo soy un apersona y es importante para mí que Wordle crezca y continúe dando grandes experiencias a todo el mundo”.

Anuncia así el acuerdo alcanzado con “The New York Times” para que continuen con su labor y confía en NYT y “su respeto por los jugadores”. Acaba con agradecimientos a todo el mundo “por jugar y hacer de Wordle una experiencia inolvidable”.

¿Habrá cambios?

En este sentido, la editora ha subrayado que cuando Wordle se incorpore a su catálogo de juegos continuará siendo gratuito para jugadores nuevos y existentes, y no se realizarán cambios en el mismo. ”Como parte de nuestra cartera de juegos, Wordle tendrá un futuro emocionante con la ayuda de un equipo de talentosos ingenieros, diseñadores, editores y más, mejorando la experiencia del usuario”, declaró Jonathan Knight, gerente general de The New York Times Games.

Así lo asevera su creador: “Cuando el juego se mueva a la web de NYT, seguirá siendo gratuito para jugar todo el mundo, y estoy trabajando con ellos para asegurarme de que vuestros triunfos y marcas se conserven”.

La compra de Wordle se suma a la adquisición, anunciada a principios de enero, de The Athletic, empresa de medios de información deportiva basada en suscripciones digitales, a cambio de 550 millones de dólares (487 millones de euros) en efectivo.