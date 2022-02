«Somos Unicxs»: el documental que habla de la marca más difícil de superar para nuestros atletas

Durante el ciclo olímpico los atletas viven obsesionados por acercarse a sus mejores marcas, pero hay una que es muy difícil de superar, la marca del bullying. Fundación Colacao y el Consejo Superior de Deportes producen el documental «Somos Unicxs» que emitirá laSexta el 9 de febrero, además de estar disponible en Atresplayer Premium. Entre los rostros conocidos que participan en el documental están los medallistas olímpicos Carolina Marín, Ray Zapata y Susana Rodríguez, oro en triatlón en los Juegos paralímpicos de Tokio. Por si fuera poco, también intervienen el exboxeador Jero García, también famoso por su paso por el programa «Hermano Mayor», y el youtuber Papi Gavi.

El documental, dirigido por el que fuera reportero de guerra Hernán Zin, también cuenta con la participación de Helena Resano, presentadora de laSexta Noticias que presta su voz en esta producción. Además, «Somos Unicxs» también cuenta con decenas de actores que recrean situaciones cotidianas de bullying. «La ficción es un espejo en el que nos podemos ver y podemos estudiar ciertas conductas que pueden ser alarmas de que tenemos que hacer algo contra el bullying», asegura su director.

El título no puede ser más acertado. El objetivo principal del director es que «se entienda que ser únicos es una riqueza y no un motivo para ser atacados o discriminados». Bien lo sabe la campeona paralímpica Susana Rodríguez, que sufre albinismo y para quien nunca fue tan fácil hacer amigos como para cualquier otro niño. Su hermana y su familia fueron su principal vía de escape hasta que encontró el deporte. Precisamente la actividad física es el punto en común que comparten todos los protagonistas del documental. El bádminton, la gimnasia artística, el fútbol o el atletismo, se puede convertir en un refugio para trabajar el autoestima y crear sentimiento de pertenencia y comunidad. El deporte, para muchos, se acaba convirtiendo en el espacio que el resto de la sociedad no les concede.

Sin embargo, el exboxeador Jero García no solo se pone en la piel de la víctima sino también en la del agresor. Él lo fue. Para él la agresividad suele responder a un desequilibrio emocional y es un comportamiento que se puede detectar a tiempo. Por eso llama a que los padres dejen de preguntar tanto por cómo les ha ido a sus hijos en el colegio y pasen a preocuparse de verdad por ellos, fijándose en sus reacciones y sus hábitos.

Este documental también busca acabar con el silencio que impera en muchas aulas y entornos. «El silencio es el mayor cómplice del abuso», asegura Jero García. «Hay que trabajar en protocolos para que comunicar el bullying sea cada vez más fácil», añade. Casi el 20% de las víctimas no lo comunican. Sin embargo, como asegura Carolina Marín de alguna u otra forma se acaba manifestando: «Mi madre se dio cuenta porque empecé a encerrarme en mi cuarto durante horas».

El Youtuber Papi Gavi con más de un millón de suscriptores, habla del ciberacoso, la gran amenaza de las nuevas generaciones. Él supo convertirlo en motivación.