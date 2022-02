¿Qué series y películas ver hoy, 3 de febrero?

Se está escribiendo un crimen

Murderville. Will Arnett as Terry Seattle of Murderville. Cr. Lara Solanki/Netflix © 2022 FOTO: LARA SOLANKI/NETFLIX LARA SOLANKI/NETFLIX

MURDERVILLE

Estados Unidos, 2022, COMEDIA POLICÍACA, 40-50 minutos (1 temporada, 6 episodios).

Se estrena hoy esta peculiar variación del género policíaco, basada en la serie británica de la BBC3 “Murder in Succesville”, donde en cada episodio un personaje famoso real debe ayudar al excéntrico detective que interpreta Will Arnett y a sus hombres a resolver un complicado caso… Lo divertido es que el invitado no tiene guion alguno y debe improvisar sobre la marcha su “papel”. Como explica su protagonista: “Básicamente es “Ley y orden”… sin guion”. NETFLIX.

La señorita Muerte

MISS MARPLE

Reino Unido, 2004. MISTERIO. 94 minutos (2 temporadas, 8 episodios).

Pero si alguien sabe sobre resolver crímenes misteriosos, esa es la simpática y apacible Miss Marple, la abuela de todas las detectives, creada por Agatha Christie. En estas dos temporadas fue interpretada por la gran Geraldine McEwan, una de sus mejores encarnaciones, con permiso, por supuesto, de Margaret Rutherford y de Julia McKenzie. Té, pastas y asesinatos. FILMIN.

Muy animados

CAKE

Estados Unidos, 2019-2022, COMEDIA ANIMACIÓN, 22 minutos (5 temporadas, 47+8 episodios).

Ayer llegaba la cuarta temporada de esta original y psicodélica serie que combina animación de diversos estilos e imagen real, en un conjunto de caleidoscópicas historias corales, que se entrelazan y mezclan al borde de la experimentación. DISNEY+.

Más vampiros, es la guerra

V-WARS

Estados Unidos, 2019, CIENCIA FICCIÓN, TERROR, 37-57 minutos. (10 episodios).

Nueva variante vírica de la mitología de los chupasangre, con un mundo donde al estallar una pandemia vampírica provocada por el cambio climático, se forman dos facciones que amenazan con provocar una guerra entre vampiros y humanos. NETFLIX.

Sra. Ministro

borgen FOTO: La Razón La Razón

BORGEN

Dinamarca, 2010-2013, DRAMA POLÍTICO, 55-59 minutos. (3 temporadas, 30 episodios).

“Borgen” es como se conoce la sede del gobierno danés… Que ocupará la primera mujer primer ministro de Dinamarca, la ficticia Birgitte Nyborg, con cierto parecido con la auténtica Helle Thorning-Schmidt, nombrada ministro… ¡tras la primera temporada!. MOVISTAR SERIES.

CINE

Footloose FOTO: La Razón La Razón

FOOTLOOSE

CANAL HOLLYWOOD. 10:55

Estados Unidos, 1984. Drama musical juvenil ochentero infinitamente mejor que “Flashdance” o “Dirty Dancing”. Un irresistible Kevin Bacon lleva el rock a la América Profunda y revoluciona su corazón puritano… y el nuestro.

EL ORO DE NADIE

TRECE TV. 18:10

Reino Unido, Estados Unidos, 1971. Entretenido eurowestern, rodado en Almería, con estupenda pareja protagonista compuesta por Yul Brynner y Richard Crenna, tono de comedia y basado en novela de Louis L´Amour. Ojo a Leonard Nimoy.

PACIFIC RIM

NEOX. 22:35

Estados Unidos, México, 2013. Guillermo del Toro reinventa el género de mechas (robots gigantes) y kaijus (monstruos gigantes) con esta colorista, trepidante y emocionante aventura llena de humor y sentido de la maravilla pulp.

DISTRITO QUINTO

SOMOS. 00:35

España, 1958. Espléndido ejemplo del cine negro español de los 50, en su variante barcelonesa, dirigido con nervio y eficacia por Julio Coll. Claustrofóbica y tensa historia de golpe de nuevo (im)perfecto.