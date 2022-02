Después de Pam y Tommy: otras celebridades con vídeos sexuales filtrados

“Pam&Tommy” fueron los primeros en demostrar lo que todos ya sabíamos. A algunas parejas, y no sólo famosas, les gusta grabarse en sus momentos más íntimos ya sea para disfrutar viéndolo luego o sólo para divertirse. Normalmente tiene que ver con momentos como la luna de miel, quizá con la idea de borrarlo luego. Lo que nunca imaginaron es que acabarían colgados en internet y que millones de personas acabaran viéndolos, hablando de ellos y criticando todo lo que se ve. En algunso casos arruinaron carreras actorales y en otros sólo sirvió para relanzar mitos erótico sexuales que ya eran antes de los vídeos privados o “Home Tapes”.

En muchos de los casos, si no en casi todos, la difusión de un vídeo de estas características acabó en ls tribunales ya sea demandando al filtrador, o para evitar la difusión del mismo e intentar “limpar” su imagen pública. A continuación, algunos de los vídeos íntimos de famosos que llegaron al escándalo por sus protagonistas.

Los pioneros: Pamela Anderson y Tommy Lee

Escena del vídeo sexual de Pamela y Tommy FOTO: La Razón Internet

EN 1997 llegó el escándalo. Tras tan solo dos años de matrimonio, Pamela Anderson, entonces estrella de “Los vigilantes de la playa” y el batería de Mötley Crüe, Tommy Lee, disfrutaron en 1995 de una luna de miel que no dudaron grabar con una cámara casera. Ese fue el nacimiento de una tendencia porno de vídeos caseros de famosos con la pareja en el jacuzzi, en la cama y en un barco realizando todo tipo de prácticas sexuales sin censura y qeu desapareció junto con la caja fuerte del rockero a manos de un obrero que reformaba su casa: Rand Gouthier, el electricista de la pareja.

Como expresó Guerin Swing, amigo de Tommy, a “The Sun” durante una entrevista reciente: “Tommy me dijo el otro día: ‘Dejen que todo el mundo se entere que nosotros lo hicimos primero. Antes que las Kardashian, antes que cualquiera. Que esos hijos de p*** lo sepan, nosotros rompimos el internet primero”.

De acuerdo con “Daily Mail”, durante el tiempo que estuvo en Internet, la cinta recaudó cerca de 8 millones de dólares. La pareja demandó a Internet Entertainment Group por vender el video. Demanda que ganaron, pero no recibieron la compensación porque la compañía se fue a la quiebra.

Colin Farrell y Nicole Narain

Escena del vídeo de Colin Farrel FOTO: La Razón Internet

Uno de los casos de vídeo para disfrute personal que llegó a la Red es el de la playmate Nicole Narain y el actor Colin Farrel que en 2003 grabaron un vídeo íntimo que Farrel descubrió tiempo más tarde en una web porno descargable por 15 dólares.

Ambos protagonistas de la cinta entablaron una batalla legal uno contra el otro: Farrel demandó a la modelo por filtrar el vídeo e intentar sacar rédito y pidió el cierre de la página. Al final llegaron a un acuerdo económico, ya que Narain convenció al actor de que no fue ella la culpable de la filtración.

“Realmente me gustaría limpiar mi nombre. No tengo nada que ver con esto”, comentó a la revista “People”. Según la playmate, parece que una copia de la cinta debio “traspapelarse” en alguna de sus mudanzas, aunque tiempo después el productor David Hans aseguró que tenía los derechos para distribuir la cinta, que aún hoy (como cai todas) todavía puede encontrarse en algunas páginas web porno.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

La pareja en los Golden Globes FOTO: La Razón Internet

Esta filtración tuvo mejor desenlace que las anteriores. Jennifer Lopez estuvo casada con Ojani Noa entre 1997 y 1998, y supuestamente se grabaron vídeos “eróticos” de la cantante que estaban preparadas para ser lanzadas a internet.

Cuando lo descubrió J.Lo pidió una compensación de 10 millones a su ex esposo por haber violado un acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron cuando se divorciaron y su queipo legal consiguió que las imágenes nunca vieran la luz. Supuestamente habían sido grabadas durante la luna de miel de la pareja, y un ex socio de Noa, Ed Meyer, anunció en la revista “In touch” que llegaría a comercializarse en 2009. Según su testimonio, el video contenía imágenes de Lopez un tanto “picantes”, aunque no estrictamente teniendo relaciones sexuales.

Paris Hilton y Rick Salomon

Escena del vídeo filtrado FOTO: La Razón Internet

En 2001 Paris Hilton mantenía una relación sentimental con Rick Salomon. Durante el tiempo que duró ambos grabaron un vídeo muy explícito con felaciones y relaciones sexuales que se filtró en internet cuando la heredera solo contaba con 20 años.

La publicación supuso un varapalo para la modelo cuando se filtró en 2003 y tomó el nombre de “One Night in Paris, la presión social acabó causando estrés post traumático a Hilton: “La gente fue muy mala conmigo, la forma en que se habló de mí en los programas nocturnos de televisión y en los medios de comunicación fue desgarradora. Lloraba todos los días, no quería salir de mi casa, no quería mostrar mi cara... simplemente sentí que mi vida se había terminado”, contó durante una entrevista con Vanity Fair.

Carátula de "One night in Paris" que se vende en amazon FOTO: La Razón Internet

Finalomente Paris recibió una compensación de 40 mil dólares de parte de su expareja, pero eso tampoco impidió que aún hoy se pueda encontar facilmente.

Kim Kardashian y Ray J

Imagen subida de tono del vídeo FOTO: La Razón Internet

Kim Kardqashian, modelo, empresaria y famosa para más señas vio como se filtraba en internet un vídeo altamente sexual con su ex pareja Ray J. Rápidamente se convirtió en viral y alcanzó los 100 millones de reproducciones, nuevo récord en la pornografía mundial.

Según se sabe fue grabado en 2005, pero no se dio a conocer hasta 2007. La ocasión fue la celebración de el cumpleaños número 23 de la Kardashian en Cabo San Lucas, México. El productor Steven Hirsch, fundador de la productora de pornografía, Vivid Entretainment, lanzó la cinta bajo el título “Kim Kardashian, Superstar”.

Durante años se ha especulado sobre la reacción de Kim y si se trató de un acuerdo en común, especialmente considerando que un material de este tipo no pudo estar en circulación sin autorización de una de las partes. Según “Variety” la productora y los protagonistas llegaron a un acuerdo por 5 millones de dólares.

Durante una entrevista con Oprah en el 2012, Kim declaró sobre el polémico video: “No soy inocente sobre el hecho de que así fue como fui presentada al mundo (...) Fue una forma muy negativa, así que yo supe que tengo que trabajar diez veces más duro para conseguir que la gente vea a quien realmente soy”.