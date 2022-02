David Bisbal, sobre la grabación del videoclip al lado de un precipicio: “Me acojoné”

David Bisbal y Álvaro Soler acudieron a “El Hormiguero 3.0″ de Antena 3 para presentar su nuevo single juntos “A Contracorriente” que no dejaron de bailar desde que entraron y relataron cómo surgió esta colaboración. “Estábamos en un estudio en Madrid, donde yo estaba componiendo, en el de Pablo Cebrián, y le dije vente al estudio que te enseño un par de canciones. Me dijo ahora voy y pensé esto suena a... Pero vino y le enseñé una que era a ´Contracorriente´ y sigue tú”, le comenta Álvaro a David. “Entonces le paré y le dije que ahí me faltaba un, un estribillo, algo así como un lalalalalalala este es mi lugar” (mientras cantaba, él y el público). Soler retomaba la anécdota para relatar que estaba con dos alemanes que no estaban acostumbrados a vivir las cosas con tanta emoción, “fue muy orgánico todo”.

Álvaro Soler vivió en Japón de los 10 a los 17 años y allí confesó que fue donde se dio el primer beso, “Cómo hemos llegado a esto”, comentaba entre risas y sorprendido.

La grabación del videoclip lo hicieron en Toledo y confesaron que tuvieron algún altercado con un coche. “Abajo había un precipicio brutal y el chico me dijo si no frena a la primera lo hace a la segunda, y así era. Me acojoné”.

Pablo Motos destacó que el almeriense se había pasado las navidades degustando comida venezolana por ‘culpa’ de su mujer -Rosanna Zanetti-: “Hemos comido tequeños, arepas y bebido cicha”, le explicó el cantante.

Bisbal sorprendió a los espectadores del programa de Antena 3 al desvelar una habilidad culinaria oculta para el gran público: “Me he convertido en un experto haciendo arepas”, admitió el cantante entre risas.