¿Qué series y películas ver hoy, lunes 21 de febrero?

Al Oeste de Australia

MYSTERY ROAD

Australia, 2018-2022, POLICÍACA, WÉSTERN, 57 minutos. (2 temporadas, 12 episodios).

Acorn TV, a través de Amazon Prime, estrena hoy esta estupenda serie que, como los filmes de donde deriva, “Mystery Road” y “Goldstone”, combina misterio criminal y procedimiento policial con atmósfera y estilo neowéstern, siguiendo los casos del detective indígena Jay Swan (Aaron Pedersen), en lo más profundo del outback australiano, ayudado por la agente James (Judy Davis). AMAZON PRIME.

Yo quise ser un psicópata adolescente

THE END OF THE FxxxING WORLD

Reino Unido, 2017-2019. COMEDIA NEGRA, 19-24 minutos. (2 temporadas, 16 episodios).

Partiendo del cómic de culto de Charles Forsman, la delirante historia de un adolescente convencido de ser un psicópata asesino y su “novia”, entre el humor más negro, el drama juvenil y el thriller surrealista, con ecos de Lynch, los Coen y la clásica “Escuela de jóvenes asesinos”. NETFLIX.

Los caminantes sin descanso

THE WALKING DEAD

Estados Unidos, 2010-2022, ZOMBIS. 44 minutos. (11 temporadas, 177 episodios).

Hoy se estrena la segunda parte de la temporada 11 y final (o temporada 11B), parte 2 de la trilogía original (o algo así) de esta interminable serie sobre muertos incombustibles y violentos supervivientes asilvestrados. Para incondicionales. FOX.

La mafia del cine

GET SHORTY

Estados Unidos, 2017-2019, COMEDIA, CRIMEN, 48-64 minutos. (3 temporadas, 27 episodios).

Más homenaje que adaptación de una novela del gran Elmore Leonard, ya llevada a la pantalla, sobre las peligrosas y pícaras aventuras de un matón que lava su imagen (y algo más), convertido en productor de Hollywood. HBO Max.

Historias poco históricas

GOO-HAE RYUNG, LA HISTORIADORA NOVATA

Corea del Sur, 2019, ROMANCE HISTÓRICO, 35 minutos. (20 episodios).

Simpática ficción histórica y romántica que fantasea abiertamente sobre la posibilidad de que una mujer en la Corea del sigo XIX llegara a historiadora y que algún afrancesado príncipe coreano se dejara llevar por democráticos arrebatos liberales. NETFLIX.

PELÍCULAS

EYES WIDE SHUT

TCM. 08:15

Reino Unido, Estados Unidos, 1999. El regalo póstumo de Kubrick. Un onírico psicodrama sexual con sugestivos toques de misterio, que traslada la novela de Arthur Schnitzler al Nueva York moderno, conservando toda su perturbadora esencia.

YO, GRAN CAZADOR

BOM. 14:18

Reino Unido, 1979. Extraño prewéstern británico en torno a la disputa por un caballo entre sus dueños blanco e indio, a lo largo y ancho de un territorio fronterizo que lo es también entre realidad y fantasía.

DOS POLICÍAS REBELDES

CANAL HOLLYWOOD: 20:00

Estados Unidos, 1995. Will Smith y Martin Lawrence son la perfecta pareja para esta casi perfecta buddy movie, imaginativamente orquestada por Michael Bay, que daría lugar a varias secuelas. Comedia, acción y suspense.

LA TRAMA (BROKEN CITY)

LA SEXTA: 22:30

Estados Unidos, 2013. Allen Hughes en solitario (mejor) dirige con soltura este entretenido neonoir con clásico detective en busca de redención, apoyándose en un buen trío protagonista, donde destaca el villano Russell Crowe.