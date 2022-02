Manuel Carrasco recuerda a Broncano el momento que le “hundió” en la radio: “En su día me afectó”

El artista Manuel Carrasco pisó el teatro donde se graba el programa de “La Resistencia” para presentar su último single bajo el título “Fue” y promocionar su gira, que ha comenzado este mes de febrero. Pero además el cantante esta vez quiso ir más allá y aprovechó para salvar una vieja cuenta pendiente que tenía con David Broncano.

Eso sí lo hizo sin estridencias, de una forma muy “elegante para encontrarte con un subnormal como yo”, admitía el propio presentador avergonzado, que no dudó en relatar lo que ocurrió en aquel momento.

Todo comenzó con los típicos regalos que traen los invitados al programa: “Te he traído el DVD de mi concierto en el Wanda Metropolitano porque en su día, no sé si tú te acuerdas, me dijeron que habías dicho en un programa de radio que si yo tocaba en el Wanda sería en los vestuarios”.

Perdón de Broncano

En ese instante a Broncano le caía una jarra de agua fría e inmediatamente le pedía perdón: “pensaba que no te habrías enterado. Ahora me siento mal. Lo estoy pasando fatal”, apuntaba mientras se tapaba la cara.

𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐚 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐡𝐢𝐳𝐨@manuelcarrasco_ #LaResistencia pic.twitter.com/lpT8qZKnQD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 23, 2022

Broncano también añadir su versión de los hechos: “No me salvo, soy un desgraciado. Subiendo con el patinete a la radio, vio el cartel de tu concierto en el Wanda Metropolitano. Te conocía de hacer alguna cosa pero no sabía la magnitud en la que estabas. Y vi aquello, que se llena con 60.000 personas, y al empezar el programa, porque soy un desgraciado, dije que ‘Manuel Carrasco, el puto flipado, qué va a tocar en el Wanda, pues será en los lavabos’. Al día siguiente leía que lo habías llenado y yo dije: No fuck!”.

Así fue la historia

Manuel no tuvo pudor en confesar: “me afectó en su día un poco, porque en ese momento todavía no lo había llenado”. Y a pesar de ello, allí estaba sentado en frente de Broncano, lo que David agradecía: “Me pusiste los huevos en la cara llenando el estadio. Ha pasado el tiempo, los chistes son chistes y aquí estás”.

Y ahí estuvo. La noche fue otra.