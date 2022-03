El ataque que Antonia San Juan ha denunciado a la policía

Cada domingo el programa de la Sexta «La Roca» trata la actualidad de la semana, destacando los mejores momentos y denunciando los peores. Sin embargo, este último domingo, la protagonista de un desagradable suceso era una de las colaboradoras del programa. Nuria Roca daba paso a la actriz Antonia San Juan, famosa por su papel como Estela Reynolds en «La que se avecina», recordando que esa misma mañana había tenido que ir a la comisaría.

«Sí, he ido a la policía. Me he despertado con un ruido y pensaba que había sido un pájaro o algo, pero cuando he salido a la calle he visto que había sido un ataque con huevos. La policía le ha recomendado que si el episodio se vuelve a producir les llame inmediatamente. Así, las instituciones recuerdan que ante cualquier tipo de ataque, por pequeño que parezca la mejor opción siempre es denunciar.

La actriz aseguró haberse asustado mucho, ya que el ataque se habría producido justamente contra su balcón, lo cual ella interpreta como un ataque personal contra ella. «Nunca he entendido que puedan odiarte sin conocerte como persona». «El odio no tiene sentido, yo no sé odiar, pero aunque alguien me caiga mal jamás haría algo así», aseguraba Antonia San Juan. Nuria Roca le agradeció su sinceridad y la animó a que comparta buenas noticias cuando las haya. Nuria volvía así a su programa después de sustituir a Pablo Motos en El Hormiguero durante su baja por covid.