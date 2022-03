Antonia San Juan: «Almudena Grandes es muy sensorial, puedes ver y oler lo que describe»

Antonia San Juan es una actriz versátil en teatro, cine y televisión. Ahora llega al Rialto de Madrid, junto a Nuria Roca, con La gran depresión, el reencuentro de dos eternas amigas-enemigas que, tras años de separación, revisarán sus vidas, fracasos, soledades, miedos y contradicciones. San Juan recomienda la lectura de La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes.

−¿Por qué este libro?

−Es el último que he leído y desde la primera página me entusiasmó. Hice un monólogo de Almudena, pero no conocía ninguna novela suya y, a raíz de su muerte, que me impactó, lo compré y me enganchó tanto que solo deseaba volver a casa para leer.

−¿Qué destaca de él?

−Es muy descriptivo en detalles y en las relaciones de los personajes y, sobre todo, muy sensorial. Según va relatando puedes ver las cosas, puedes, incluso, oler lo que describe, una escalera, el suelo del psiquiátrico... Y tiene personajes muy potentes, como el psiquiatra, la protagonista o la enfermera.

−¿Y que la capturó en especial?

−Que me hace navegar y la protagonista, Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida paranoica, inteligentísima, me parece fascinante, cómo es y cómo habla de la locura, de cómo ésta puede enamorar y cómo el loco puede engañar; va enseñando las distintas caras y fases por las que puede pasar esta enfermedad, con momentos lúcidos de cordura y otros de locura.

−¿A quién recomienda leerlo?

−A cualquier apasionado de la lectura, porque atrapa. Y a gente a la que le guste la Historia porque refleja muy bien esos años 50 en España, una época oscura de posguerra, clasista, llena de restricciones, sobre todo, para las mujeres. También enseña cómo eran las enfermedades mentales, cómo se trataban, y al lector interesado en ello también le puede gustar.

−¿Qué lectura prefiere?

−Leo muchos guiones por trabajo y memorizar los textos ya es algo que me obsesiona y ocupa mucho, pero, esencialmente, me gusta la novela y la poesía.

−¿Es buena lectora?

−Me gusta mucho leer, es una necesidad para mí y me encanta hacerlo muy recogida, con una luz especial y música clásica para crear un ambiente, al volver a casa antes de acostarme. Sin embargo, reconozco que antes de las redes sociales leía más, porque soy muy activa en ellas y me quitan tiempo. Pero voy a confesar una cosa, me encanta que me lean, sobre todo alguna obra de Shakespeare, tengo pasión por él, mientras me duermo.