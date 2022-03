Maribel Verdú y su peor experiencia en el cine: «No se puede jugar así con el autoestima»

Justo antes de la Ceremonia de los Oscar en la que Will Smith ha disparado la polémica con su ya viral bofetón, Jordi Évole se sentaba con las protagonistas de Belle Epoque y su director. Aquel casting hoy bien podría estar a la altura de la mayor producción de Hollywood, con actrices tan consolidadas como Penélope Cruz o Maribel Verdú. Sin embargo, aquel reparto hoy habla de la realidad laboral que hay detrás de la actriz de las galas y los premios. La inestabilidad, estereotipos sobre la edad o las inseguridades son el equipaje que todas ellas suman a su reconocimiento.

La propia Penélope Cruz, la actriz más reconocida de la historia de nuestro país, reconocía que «en cada rodaje aún pienso que va a ser la primera vez que me van a echar». Así, compartían las tres actrices sus miedos e hipótesis supuestamente irreales hasta que Ariadna Gil rompió diciendo, «bueno a mí sí me ha pasado», revelando así que alguna vez en la lectura de guion o cuando su contratación ya estaba cerrada para ese papel acaban prescindiendo de ella o relegándola a otro papel de menor trascendencia.

El encuentro vivía ahí su punto de inflexión y Maribel Verdú quiso solidarizarse con su compañera y denunciar también un caso real de su trayectoria. «A mí una vez, a quince días de empezar el rodaje me sustituyeron por Leonor Watling. Lo cuento porque ya lo hablé con ella», matizó Maribel. «En aquel momento yo llevaba dos años y medio sin trabajar y con esa oferta empezaba a atisbar de nuevo la esperanza». Cuando la rechazaron a última hora fue un gran mazazo para ella. «No se puede jugar así con la autoestima de la gente, es algo que te puede llegar a hundir. Luego cuando me llamó Guillermo del Toro, casi ni me lo creía. Pensaba que me iba a volver a pasar lo mismo».