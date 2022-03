Daisy Haggard: “«En la vida, cuando las cosas son oscuras, hay momentos extrañamente graciosos»

Miri Matteson es un personaje agridulce que protagoniza «Back To Life», la serie que ha creado, guionizado y protagoniza la actriz Daisy Haggard. Su vida dio un vuelco tras acabar en la cárcel por matar accidentalmente a una amiga. A su alrededor su mundo se derrumba y su familia no resulta de ninguna ayuda. Cosmo On ha estrenado este fin de semana la segunda temporada en la que Matteson tendrá que intentar encauzar su vida tras salir de prisión.

¿Qué veremos en la segunda temporada de «Back To Life»?

La segunda temporada sigue poco después de la primera en cuanto a la línea de tiempo; es un par de semanas más tarde. Trata del viaje continuo de Miri hacia una vida más normal que se ve interrumpido bruscamente por la llegada de los padres de la chica a la que ha asesinado. Es la mejor manera de describirlo. Dificultamos al máximo que Miri se divierta.

¿Hay esperanza para alguien como Miri Matteson, o la vida seguirá maltratándola?

Soy optimista, y por eso creo que guionizamos a Miri como una optimista. Lo principal es que su espíritu es muy fuerte, y tiene mucho que superar, pero siento que tiene una buena oportunidad de hacerlo. Hay cosas que has hecho en tu vida que siempre te advierten, y ella tiene la desgracia de haber tenido una experiencia terrible a una edad temprana que probablemente la perseguirá, pero está realmente decidida a empezar a vivir.

La serie, ¿está bien definida como dramedia?

No me molesta. Es verdad, aunque creo que la vida es así: no es nunca sólo seria o sólo divertida. Siempre es todo. En un momento, puede ser todo: puedes estar con un familiar moribundo y algo puede hacerte reír mientras lloras. Creo que todo es ambas cosas. Recientemente le dije a alguien que iba a escribir un drama y me contestó, «oh, Dios. ¿Vas a escribir un drama? Así que no va a ser divertido?». Y yo dije: «Por supuesto que será divertido, Dios mío, sólo creo que podría llamarse un drama».

¿Hay límites para el humor?

Hay cosas que no me hacen gracia. Todo el mundo tiene diferentes límites para el humor, ¿no? Es muy personal. Yo sé cuáles son los míos y tú sabes cuáles son los tuyos.

¿Qué tema tabú para la sociedad le hace mucha gracia?

Creo que se puede encontrar humor en la muerte, tanto como se puede encontrar tristeza. Se puede encontrar humor en muchas cosas. Hay cierto tipo de personas que cuentan cierto tipo de chistes que no me hacen ninguna gracia. Pero en la vida, cuando las cosas son oscuras y complicadas, normalmente hay algunos momentos que son extrañamente graciosos. No me gusta la comedia cruel. No me gusta reírme de la gente de forma realmente desagradable. Odio las comedias sentenciosas. Eso no funciona para mí. Pero creo que en la mayoría de los momentos humanos, hay algo que es gracioso.

¿Era necesario hablar con presas para hacer la serie?

Sí, quería hablar con gente, y no sólo mujeres, sobre cuando salieron de la cárcel. ¿Qué fue difícil? ¿Qué quieren hacer? Preguntas extrañas como: ¿Qué querías comer? ¿qué fue lo primero que quisiste hacer? ¿qué fue lo más molesto? Y la tarjeta bancaria y el registro del médico de cabecera salieron a relucir, así que esas cosas y detalles reales se incorporaron al programa.

Está muy presente un tema delicado como es la violencia contra las mujeres...

Siento que es una parte importante de la historia. En la primera temporada, se ve lo que salió mal y se descubre que Mandy tuvo una aventura con este hombre. Luego, en la segunda, sentimos que teníamos que profundizar un poco más en eso, y es delicado cuando estás haciendo algo que es una comedia y un drama, pero creo que lo enfocamos bien. Queríamos decir de una manera divertida que todo había sucedido realmente por culpa de este hombre. Así que acaba siendo una especie de historia de mujeres fuertes. Si sigues mirando hasta el final, la forma en que se resuelve es bastante divertida.

¿Habrá tercera temporada?

Estamos hablando de ello, veremos qué pasa. No se ha encargado nada todavía. Creo en completar cada temporada para que sientan que la historia tiene esa parte ya contada. Creo que si terminara ahora, funcionaría como una obra, pero también si hay otra historia que queremos contar de ella, eso también funcionaría. Pero cada temporada se completa por sí misma, de modo que no te quedas pensando «¿qué sigue?». Te quedas con ganas de saber qué pasa con el personaje, pero no hay un cliffhanger si la historia está completa.