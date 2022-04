Hackean el canal de Youtube de Eminem, Justin Bieber y Travis Scott con Paco Sanz a la guitarra

Imagínate que te levantas por la mañana y tu intención es comenzar con buena música y eliges a uno de tus artistas favoritos. Pero cuando le das al play y antes de poder darte cuenta el que sale en pantalla se parece poco o nada al rapero, pero si tiene un aire al estafador Paco Sanz con una guitarra española. Esta mañana varias cuentas oficiales de artistas como Eminem, Justin Bieber, Travis Scott, Lil Nas, Drake y Ye han visto cómo un grupo denominado “Free Paco Sanz”, en apoyo al valenciano.

Todos los canales de Youtube de los artistas hackeados cuentan con millones de suscriptores y visitas. Travis Scott tiene 15,8 millones y Eminem 50 millones. Todos los usuarios se han sorprendido al ver a un individuo qu eno conocen cantando tonterías en su pantalla. Pero para Nosotros Paco Sanz es un viejo conocido. El valenciano fue condenado hace unos meses por estafar grandes cantidades de dinero a personas a las que pidió ayuda para ayudarle con una enfermedad inventada entre 2010 y 2017.

Sanz, apodado el “hombre de los 2.000 tumores”, simuló padecer la enfermedad incurable de el Sïndrome de Cowden y tras varias apariciones televisivas, organización de eventos para recoger dinero y amasar una fortuna a costa de los donativos, unos 350.000 euros y engañando a famosos como Isabel Gemio o Santiago Segura.

¿Qué shur ha sido el que ha hackeado a toda esta gente para poner a Paco Sanz? Que confiese 🤣 pic.twitter.com/x3pCx5zwTF — Foro Coches (@forocoches) April 5, 2022

Rápidamente otros canales de artistas internacionales sufrieron el mismo ataque: Daddy Yankee, Kane West o The Weeknd. Todo es obra de un grupo de hackers que con el nombre de “Los pelaos” se dedica a introducir contenidos en cuentas oficiales como ya hicieran con las de programas de laSexta como “El Intermedio” y “Al rojo vivo” en julio de 2021. En aquella ocasión eran noticias falsas sobr ela muerte de Paco Sanz o frases subidas de tono.

ACABAN DE HACKEAR A TRAVIS SCOTT EN YOUTUBE Y SUBEN ESTO JDJSJDJAJAJ



Free Paco Sanz pic.twitter.com/JRIEAn9Sks — AlexisFdz (@ZyxerY) April 5, 2022

El tema no es ni mucho menos un top hit de la música, de fondo mientras se ve a Sanz con una guitarra española suena una mezcla creada por La mafia edit. En algunos de los temas se puede leer el origen y los mensajes alusivos al estafador: “Free Paco Sanz (ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny flex & Los Pelaos.” El canal de YouTube de Michael Jackson sorprendió con un vídeo de Estopa con el título “I like Kids”.

“Los pelaos” incluso poseen su propio perfil de Twitter para que los usuarios puedan sugerir qué famoso quieren que sea hackeado a continuación y piden donaciones para seguir con su actividad que incluye a Justin Tiimberlake, Ariadna Grande y se vanaglorian d elo conseguido con un “Los pelaos is a religion”.

Los Pelaos is a religion. — Los Pelaos (@lospelaosbro) April 5, 2022

Afortunadamente para los artistas Youtube ha ido borrando poco a poco los vídeos incluídos en el hackeo aunque “Los pelaos” insisten en que seguirán haciendo de las suyas. Con razón tienen más de 6.000 seguidores para una cuenta recién creada y que puede que Twitter no tarde en clausurar también.