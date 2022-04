El intercambio de acusaciones entre Jorge Javier Vázquez y Espinosa de los Monteros

Nuevo intercambio de reproches entre el presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. El también autor teatral escribió su habitual blog de “Lecturas” el pasado 1 de abril bajo el título “Miriam Díaz Aroca cuenta que con no sé qué técnica consigue en dos horas que una persona sea feliz” y en él nombraba al político y sus deudas contraídas recientemente por su casa. A este respecto contestó inmediatamente el de Vox y comenzó un cara a cara en Twitter que llega hasta hace unas horas.

“La vida, ya lo aprenderéis, no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. No. Se trata de volver a casa sin que te hayan echado una bronca en el trabajo. De que no te duela un desamor. De seguir teniendo ganas de acostarte con alguien. De que Isabel Díaz Ayuso hable poco. De que Alberto Núñez Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas”, escribía Jorge Javier sobre la actualidad política.

El tema se refiere a que según recientes informaciones el dirigente del Vox recibiese la ratificación del Tribunal Supremo del embargo de su sueldo en el Congreso de los Diputados para pagar la deuda contraída con la construcción de su chalé y que fue decretado por el juzgado de primera instancia número 36 de Madrid. En total, según informa “Eldiario.es” asciende a 63.183 euros, más las costas judiciales y los intereses por la demora en el pago.

Por alusiones, Espinosa de los Monteros decidió contestar al presentador de Telecinco utilizando la red social Twitter, usando la misma fórmula de redacción que él y sabiendo que iniciaba un intercambio de reproches: “La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son “rojos y maricones”. En fin, esas cositas…”.

La alusión del diputado es sobre la famosa “Operación Deluxe” que habría costado el trabajo a dos directores de “Sálvame” y afectaría al programa y a algunos de sus colaboradores. También se refiere al famoso suceso ocurrido en Gran Hermano y la supuesta violación de Carlota Pardo en el programa, con la connivencia de cadena y productora.

Lejos de acabar aquí, Jorge Javier Vázquez insistió una vez más en la deuda de Espinosa de los Monteros con sarcasmo: “Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?”, con evidente regodeo sobre el hecho de que el político alegó para el impago desconocer el lugar para hacerlo.

Y una vez más Espinosa de los Monteros tomó la palabra hace unas horas para contestarle al presentador con otro dardo envenenado sobre el escándalo en el “Deluxe” que no sabemos si será el final del duelo: “Llegas una semana tarde, vida mía. Ta to pagao. El que aún no ha empezado a pagar me parece que eres tú. Pero sospecho que espiar a 140 personas lo acabarás pagando. Al tiempo”.