Intercambio de zascas entre Pablo Iglesias y Risto Mejide: “No me he metido una raya de coca en mi vida”

Las redes sociales tienen muy claro quién les gusta y quien no en los medios de comunicación y las propias plataformas son el escenario para dejarlo claro. Incluso en un intercambio de zascas entre Pablo Iglesias y Risto Mejide, este último tiene las de perder, por lo que meto se refiere. En esta ocasión ha sido el ex vicepresidente del Gobierno desde su programa de radio el que ha lanzado la primera piedra.

Así Pablo Iglesias, al que Mejide llamó hace poco “el emérito de Podemos” e Iglesias usó su voz en “La Base” para lanzar su discurso sobre el publicista y su programa “Todo es mentira”: “Nos encanta comprobar que Risto Mejide y sus colaboradores ven y escuchan ‘La Base’ (...)”, en tono de burla dijo que agradecía “que recibamos tanta atención”. Y en ese momento tuvo la ocurrencia: “Ya que hablamos de esto, le vamos a recomendar a Risto una canción de Lendakaris muertos. Se llama Oso panda”.

Aclaró que algo tenía que ver la canción con Mejide porque “para ocultar ese tipo de ojeras, las de oso panda, unas gafas de sol como las de Risto funcionan de cine. Tú sí que vales”. El problema viene con la letra del tema, puesto que en un momento del estribillo dice: “¿Por qué te llaman oso panda? ¿Por qué? Por las ojeras, ojeras farloperas”. Acompañó a la dedicatoria en Twitter un emoji de oso panda y una cara de sospecha.

Nos alegra saber que Risto Mejide sigue @LaBasePublico con interés. Tanto que ayer le dedicamos una canción 😏🐼 pic.twitter.com/C0v7nyTRPW — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 29, 2022

Cuando la red social ya daba por perdido el enfrentamiento, Mejide quiso contestarle sugiriendo un sentido oculto en la dedicatoria: ““Además de mentiroso, cobarde: mencionarme sin etiquetarme para lanzar acusaciones así de falsas y así de graves”, en referencia a la citada letra y anunció que él también sabía hacerlo y le dedicaría “algo más que una canción” en la próxima emisión de “Todo es mentira”.

“Cocaine” fue el tema elegido por el presentador para poner de fondo musical mientras Mejide miraba a su cámara y le explicaba al expolítico que “el artista, antes conocido como Pablo Iglesias, se ha fijado en este humilde y modesto programa e insinúa, porque no tiene valor de afirmar, que para eso hay que ser muy valiente o estar muy bien informado, que mis ojeras, estas que veis todos los días, son fruto del consumo de estupefacientes”.

Y quiso dejar claro que a pesar de las acusaciones “no me he metido una raya de coca en mi vida”. Narró cómo en su vida “he tenido la triste experiencia de vivirla cerca por un familiar” y eso ha causado que “me ha dado siempre mucho la droga. Pero esoes un tema personal”. Y aún así contestó: “Y si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Eso no es acaso una intromisión del emérito de Podemos en mi vida privada?

Además de mentiroso, cobarde: mencionarme sin etiquetarme para lanzar acusaciones así de falsas y así de graves. Hoy contesto a @PabloIglesias desde @todoesmentiratv y le dedico algo más que una canción. 😎😎😎😎 https://t.co/qOIQCFoCDb — Risto Mejide (@ristomejide) May 2, 2022

Luego le ha dedicado unas palabras en las que le pregunta si se había “abierto la veda” para el intercambio de lo que se hace en la intimidad de cada uno y le cuestiona: “¿Prefieres que hablemos de tu vida privada en vez de hablar de los temas de los que hablamos aquí cada día? ¿Por qué vas a mi vida privada? ¿Pretendes encontrar algo tan mítico como ese mensaje que sí encontraron en la tuya: ‘La azotaría hasta que sangrase’?”.

Y entonces ha soltado todas las polémicas en las que supuestamente se ha visto envuelto Iglesias: “Aquí no tenemos funcionarios del Estado que nos hagan de niñera, ninguno de nosotros vivimos en un casoplón de Galapagar, a nosotros no nos financian dictaduras ni teocracias mientras vamos dando clases de democracia a los demás”. Y el ataque so volvió más directo cuando le dio la vuelta a la tortilla: “Lo que sí empezamos a dudar es que lo que lleves en esa matera sea mate, porque ya sabes lo que dicen: cree el ladrón que todos son de su condición. Así que lanzo otra pregunta, Pablo. Si cuando no te gusta lo que te dicen, la única explicación que eres capaz de argumentar es que los demás somos unos drogadictos, ¿a qué le estás dando tú, Pablo? ¿Qué es lo que tú te metes?”