Onda Cero firma sus mejores audiencias en una década

La radio se mueve, pero pocas veces lo hace como lo ha hecho esta temporada Onda Cero: con una reestructuración profunda, decisiones valientes y una apuesta por refrescar sin perder identidad. Y los oyentes han respondido. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2025, la cadena generalista de Atresmedia alcanza su mejor audiencia en una década: más de 2,2 millones de personas sintonizan cada día con sus programas, lo que supone 181.000 oyentes más que en la medición anterior.

La clave no ha estado solo en resistir, sino en atreverse. Cambios estratégicos como el paso de Julia Otero a los fines de semana o la llegada de Jaime Cantizano a las tardes han sido decisiones que no pasaron desapercibidas cuando se anunciaron. Hoy, con cifras en la mano, queda claro que fueron más que acertadas: fueron el pilar de un crecimiento sostenido, plural y, sobre todo, respaldado por el público.

Carlos Alsina se consolida como la figura central de este fenómeno. Su programa "Más de uno" supera los 1,6 millones de oyentes, logrando su mejor registro histórico con 94.000 nuevos seguidores. La mezcla de profundidad, agilidad y personalidad que aporta cada mañana lo mantiene como una de las voces más reconocibles e influyentes del panorama radiofónico actual.

En el tramo nocturno,Rafa Latorre ha dado un salto notable con "La brújula", que también alcanza su mejor dato histórico. Con 585.000 oyentes, el programa suma 187.000 nuevos fieles, confirmando que el análisis pausado y el rigor también encuentran su espacio en las noches informativas.

El cambio más comentado del curso ha sido, sin duda, el traslado de Julia Otero a las mañanas del fin de semana con "Julia en la onda". Y los resultados no pueden ser mejores: roza el millón de oyentes los sábados y alcanza casi 900.000 los domingos, firmando así los mejores datos de la última década. El segundo programa más escuchado del fin de semana español se escribe con sus siglas: "JELO".

En la franja vespertina, Jaime Cantizano ha conseguido consolidar su estilo cercano con "Por fin no es lunes". El programa incorpora 140.000 nuevos oyentes y eleva la audiencia de las tardes a 527.000, dando forma a un nuevo tramo que, con tiempo y fidelidad, ha encontrado su tono y su público.

El deporte también ha tenido su momento de gloria. Edu García lidera un "Radioestadio" que alcanza el sábado su mejor dato desde 2014 con 724.000 oyentes, y el domingo, su mejor marca desde 2011 con 738.000. La versión nocturna del formato, "Radioestadio noche", no se queda atrás: con Rocío Martínez y Edu Pidal al frente, suma 71.000 nuevos oyentes y logra su mejor cifra histórica con 320.000.

Elena Gijón también registra una subida significativa con "Noticias mediodía": 49.000 oyentes más que en la anterior ola, hasta alcanzar los 210.000 diarios. Un dato que refuerza la apuesta informativa de la cadena también en la mitad del día.

Mención especial merece Europa FM, que, en medio de un entorno difícil para las musicales, no solo resiste sino que crece. Con 725.000 oyentes diarios, se convierte en la única de su competencia que mejora sus cifras. "Cuerpos especiales", con Eva Soriano y Nacho García, aporta buena parte de ese impulso: 380.000 oyentes diarios para una fórmula que mezcla comedia y ritmo con acierto.

Los datos consolidan una estrategia que, lejos de acomodarse, ha sabido leer el momento y moverse. Onda Cero ha trabajado esta temporada como quien replantea su casa: sin tirar los cimientos, pero atreviéndose a redistribuir habitaciones, abrir ventanas y renovar las estancias clave. El resultado no es solo estético, sino funcional: una cadena que suena más fuerte, más variada y más escuchada que nunca.

Los próximos meses serán decisivos para mantener esta tendencia, pero con la temporada que cierra, Onda Cero ya ha logrado algo más difícil que subir: convencer. Y cuando eso ocurre en la radio, todo lo demás viene rodado.