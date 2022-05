¿Qué series y películas ver hoy, 3 de mayo?

Los 80 son suyos

THE MOVIES THAT MADE US

Estados Unidos, 2019-2021, DOCUMENTAL, CINE, 45-52 minutos. (3 temporadas, 16 episodios).

Un lujo de serie documental para quienes crecimos y vivimos en los años 80 y primeros 90, probablemente la última época dorada del cine de Hollywood. Creado, producido y dirigido por Brian Volk-Weiss, un recorrido por filmes míticos como “Solo en casa”, “La jungla de cristal”, “La noche de Halloween” o “Pretty Woman” entre otros muchos, con la presencia de estrellas, directores, creadores de efectos y demás técnicos y artistas, desmenuzando su historia e impacto. NETFLIX.

La España de ayer

Crónicas de un pueblo FOTO: La Razón Internet

CRÓNICAS DE UN PUEBLO

España, 1971-1974. DRAMA, COMEDIA. 30 minutos aprox. (112 episodios).

Carrero Blanco comisionó la creación de esta serie para divulgar las leyes franquistas, a través de la descripción costumbrista de la vida cotidiana de los habitantes de un ficticio pueblo castellano: Puebla Nueva del Rey Sancho. La cosa se le fue de las manos, gracias al buen hacer de directores como Mercero o Picazo y su estupendo reparto. RTVE.es.

Jóvenes ocultos

Skins FOTO: La Razón Internet

SKINS

Reino Unido, 2007-2013, COMEDIA, DRAMA JUVENIL, 44-49 minutos. (7 temporadas, 61 episodios).

Serie de culto sobre la juventud británica, a través de episodios independientes, protagonizados por diferentes personajes que viven en la misma zona de Bristol, y sirven para abordar temas como las familias disfuncionales, la depresión, la sexualidad, etc. NETFLIX.

Secretos de matrimonio

Los ángeles ignorantes FOTO: La Razón Internet

LOS ÁNGELES IGNORANTES

Italia, 2022, DRAMA, 50 minutos. (8 episodios).

Versión formato serie de la película del mismo título, igualmente dirigida por Ferzan Ozpetek. Tras la muerte accidental de su esposo, Antonia descubre que mantenía una relación homosexual. A partir de ahí, descubrirá también una amistad inesperada. DISNEY+

Europa virtual

Hackerville FOTO: La Razón Internet

HACKERVILLE

Rumanía, Alemania, 2018, THRILLER, 60 minutos aprox. (1 temporada, 6 episodios).

La experta en delitos cibernéticos Lisa Metz, debe viajar de Frankfurt a Timisoara, donde nació, para encontrar al culpable del ciber-ataque a un banco alemán. Encontrará también las sombras de su pasado, esperando para arreglar cuentas pendientes. HBO Max.

CINE

Mad Dog Morgan FOTO: La Razón Internet

MAD DOG MORGAN

BOM. 12:59

Australia, 1976. Dennis Hopper es un desquiciado fuera de la ley en la Australia de 1850, en este no menos desquiciado anti-wéstern histórico, dirigido por Philippe Mora. No falta el llorado David Gulpilil.

BRUMAS DE TRAICIÓN

TELEMADRID. 15:35

Estados Unidos, 1954. Sombras de “Casablanca” sobrevuelan este agradable melodrama bélico y de espionaje, protagonizado por un trío impagable: Clark Gable, Lana Turner y Victor Mature. Romance y suspense a partes desiguales.

Las cuatro plumas FOTO: La Razón Internet

LAS CUATRO PLUMAS

CANAL HOLLYWOOD: 22:00

Reino Unido, Estados Unidos, 2002. El malogrado Heath Ledger protagoniza esta espectacular, cuidada y vistosa puesta al día del clásico colonial del novelista británico A. E. W. Mason. Para amantes de la gran aventura.

TORO SALVAJE

MOVISTAR+ CLÁSICOS: 00:20

Estados Unidos, 1980. Scorsese y De Niro, en estado de gracia, reunidos para recrear la violenta y apasionante figura y genio del boxeador Jake LaMotta. Una reconstrucción histórica que hizo historia del cine.