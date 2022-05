Chanel rumbo a Turín: “Viajo con el objetivo de petarlo” en Eurovisión

Faltan apenas 24 horas para que Chanel, representante española en Eurovisión 2022, pise por primera vez el escenario del Pala Alpitour de Turín, que albergará la gran final el próximo 14 de mayo. Nuestra artista ya vuela rumbo a la ciudad transalpina con nervios, ilusión, y una maleta cargada de sueños y… algún amuleto, como persona supersticiosa que es.

“Me sorprende no estar nerviosa, así que estoy haciendo el ejercicio de visualizarme en el escenario para ver la magnitud de todo y familiarizarme con ese sentimiento”. Son las palabras de Chanel en el aeropuerto de Madrid justo antes de coger el vuelo a Turín. En sus últimas horas antes del viaje confiesa que ha dormido bien, “aunque me costó un poco, estaba un poco inquieta” y desvela algunos secretos de su maleta, entre ellos muchos amuletos, como “un anillo de mi mejor amiga que siempre llevo conmigo”.

►¿Qué sucesos están marcando Eurovisión 2022?

►Así han sido los primeros ensayos de los rivales de Chanel para Eurovisión

En estos momentos previos, Chanel también ha recibido el consejo de su madre: “Lo único que me ha dicho es que disfrute, que el trabajo ya está hecho, no de ahora, sino de toda mi vida, que esta es una experiencia única y que exprima todo lo bueno”. Un mensaje con un valor inmenso para ella, aunque asegura que todos los que recibe son especiales: “Cada persona ha dedicado un tiempo de su vida para enviarme algo bonito. Solo por eso, cada uno es especial”. Y con esos buenos deseos, su objetivo en Eurovisión está claro: “Viajo para petarlo en el escenario”.

Junto a la artista española nacida en Cuba viajan a Turín los bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ria Pérez, que acompañan a Chanel desde su aventura en el Benidorm Fest el pasado mes de enero.

Este jueves, primer ensayo

Una vez en Turín, será este mismo jueves 5 de mayo cuando Chanel Terrero realizará su primer ensayo de ‘SloMo’. Será el penúltimo país en ensayar -el último será Alemania- y le precederán Alvan & Ahez, de Francia; Mahmood y Blanco, de Italia; y Sam Ryder, de Reino Unido. Los miembros del Big Five, que actúan directamente en la final, serán los últimos en llegar a Italia.

La cita del primer ensayo para Chanel será a las 17:35, con los primeros 30 minutos de toma de contacto para la delegación española en un ensayo que será a puerta cerrada para la prensa acreditada en Turín y online. A continuación, rueda de prensa para compartir sus primeras sensaciones con los medios. En total, 1.500 periodistas cubren cada año uno de los eventos musicales más importantes del mundo; este año 500 podrán cubrirlo desde el Pala Alpitour, mientras que otros 1.000 podrán seguir los ensayos y ruedas de prensa de los 40 artistas de manera online.