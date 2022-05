La Comunicación es cosa de profesionales

La comunicación a cualquier nivel ha experimentado un despegue gracias a las nuevas tecnologías y a la explosión de las redes sociales. Pero el poder sin control no sirve de nada, y en un mundo sobresaturado de mensajes hacía falta una empresa como «Jastag», una consultora de comunicación especializada en la creación de contenido multimedia fundada por tres socios, Alejandro González, experto en redes sociales y en estrategia digital , Álex Rolo, especialista en producción audiovisual y en contenidos digitales e Ignacio Aguado, ex político y CEO de la empresa. Clientes que quieren mejorar las ventas, otros que quieren mejorar su imagen corporativa o aquellos que quieren mejorar su reputación, todos ellos tienen la comunicación como asignatura pendiente y a ellos va dirigida la nueva consultora.

A la vanguardia

Al principio no sabemos cómo llamar a Ignacio Aguado: ex político, emprendedor, empresario... «El cargo de CEO en ‘’Jastag’' está bien, porque es lo que soy ahora mismo. Al final la vida son etapas y mi etapa política acabó. Fue preciosa, pero ahora estoy volcado y centrado en este proyecto que me ilusiona mucho y que creo que tiene mucho potencial», cuenta Aguado a LA RAZÓN. Él y sus socios «ya desde hace años veníamos detectando» una necesidad «en el tejido empresarial, especialmente en pequeñas y medianas empresas». Aguado lo define como que faltaba «aglutinar una estrategia digital concreta con la producción de contenido multimedia exclusivo para esa empresa». Rodeados de agencias emergentes de marketing «clásicas», empresas que gestionan los perfiles de redes sociales y productoras de contenido, «no había en el mercado consultoras de comunicación que aglutinaran un diseño profesional de tu estrategia corporativa en las redes y además que te produjeran el contenido multimedia de forma exclusiva para tu negocio». Así que lejos de dejarse llevar por la marea existente decidieron que su labor sería la de «tener un contenido de calidad que vaya alineado con una estrategia y una narrativa concreta y que ese contenido multimedia y audiovisual sea de la máxima calidad». Bajo el eslogan de «Crea. Cuenta. Lidera», la consultora sabe lo importante que es la comunicación de contenidos ya que, como explica Aguado, «eres lo que cuentas. Por lo tanto, si no eres capaz de crearlo, luego de contarlo bien, pues no vas a poder liderar tu negocio, tu sector». Y es ahí donde se encuentra el valor de «Jastag»: « Nosotros aportamos a ese storytelling, esa narrativa, esa estrategia digital. Te producimos el contenido que necesitas para que tu relato de puertas para afuera, en las redes sociales y en la comunicación, sea el óptimo». Eso les obliga a estar permanentemente renovándose. «Hemos tenido la gran suerte estos últimos años de vivir a la vanguardia de la comunicación dentro de la esfera política, pero que es extrapolable al mundo de la empresa. Conocemos las herramientas de software que nos ayudan a medir a analizar los resultados, los impactos. Conocemos también las últimas plataformas y las últimas novedades. La idea y la cuestión es seleccionarlas bien para cada cliente, en cada caso, y que eso permita mejorarlo, en función de los objetivos que nos marquen».

Aguado cree que la sobresaturación en redes sociales ha creado estrategias no válidas: «Hay una conciencia mayoritaria de la importancia que tiene la comunicación, pero siempre se pospone a otro momento o se delega en personas o en empresas que no terminan de desarrollar todo el potencial. Al final parece que la comunicación no forma parte del core de los negocios, especialmente en pequeñas y medianas empresas, y eso yo creo que es un handicap para su crecimiento». Propone «Jastag», que ya que «en España hay un tejido empresarial muy bueno, ideas muy buenas y gente muy válida desarrollándolas», las empresas deberían «centrarse en sus objetivos empresariales y nosotros llevando su comunicación de forma alineada y conjunta». Nos confiesa el CEO que los comienzos son prometedores, con una bodega, restaurantes y colegios interesados en su servicio integral: «Los clientes se sorprenden cuando les contamos hasta dónde pueden llegar. Se les iluminan las ojos».