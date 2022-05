Julián Cabrera, premio Salvador de Madariaga de Periodismo

Julián Cabrera, director de los Servicios Informativos de Onda Cero ha sido galardonado con el premio de Periodismo Salvador de Madariaga, que cada año concede la Asociación de Periodistas Europeos, la Representación en España de la Comisión Europea y la Oficina en Madrid del Parlamento Europeo. El jurado ha valorado sus «dieciséis años al frente de los servicios informativos, que acreditan las cualidades periodísticas inspiradas en los valores fundacionales de la UE». Así mismo, se pone de relieve «la imparcialidad y el pluralismo de los que ha hecho gala a lo largo de su dilatada trayectoria se proyectan hoy en toda la programación de la cadena».

Las deliberaciones del jurado se celebraron en la sede de la Asociación Periodistas Europeos el 10 de marzo de 2022, bajo la presidencia de José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores. El jurado estuvo integrado por Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos; Iñigo Alfonso, director de «Las mañanas» de RNE; José Miguel Azpiroz, Onda Cero; Montserrat Domínguez, directora de Contenidos de la Cadena SER; Javier García Vila, director de Europa Press; Montserrat Lluis, directora general del Grupo Cope; Xavier Mas de Xaxàs, corresponsal diplomático de La Vanguardia; Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante; Jesús Morales, director adjunto de 20 Minutos; Pablo Morán, jefe de Internacional Cadena SER; Sandrine Morel, corresponsal de «Le Monde» en España; Ana Mª NúñezMilara, «El Mundo»; Elena Ochoa, TVE; Alfonso R. Aldeyturriaga, director de COLPISA; Karina Sainz Borgo, ABC y Carmen Vela, ex corresponsal en Berlín de la Cadena SER. También has resultado premiadas Marta Carazo, corresponsal de TVE en Bruselas, y Catalina Guerrero, delegada de EFE en Bruselas.

Una carrera ligada a la información y la radio

Julián Cabrera nació en Ibahernando (Cáceres) en 1960 y es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, saliendo número 2 de su promoción. Inició su andadura profesional en la agencia de noticias OTR y en Diario16, trasladándose posteriormente a Castilla la Mancha donde asumió en Radio Toledo la jefatura regional de Informativos, función que compaginó con la corresponsalía de Europa Press y Diario16 en esta región.

En 1992 es reclamado por la Redacción Central de Onda Cero en Madrid para hacerse cargo de la Subdirección Nacional de Informativos en el transito hasta la creación de Onda Cero, cadena en la que Julián desempeñó durante dos décadas las tareas de coordinador parlamentario, jefe de nacional y corresponsal político, cubriendo diez campañas electorales (entre generales, autonómicas y europeas; más de cien viajes internacionales con los presidentes Gonzalez, Aznar y Rodriguez Zapatero; dieciocho cumbres iberoamericanas y numerosos Consejos europeos. Además, ha sido testigo directo de acontecimientos ya históricos como la famosa Cumbre de las Azores o los Consejos Europeos para la creación del euro o la ampliación a la Europa del este.

Desde 2005 es director de los Servicios Informativos de Onda Cero, referencia de credibilidad, de pluralidad y de un escrupuloso compromiso con la honradez en el oficio de informar, seña de identidad que ya forman parte del ADN en el equipo que dirige. También se ha prodigado en tertulias televisivas en Antena 3 y Telemadrid; y es, en la actualidad, columnista del diario la Razón y ha ganado premios como la antena de oro en dos ocasiones y ahora el Salvador de Madariaga. Julián está casado y tiene un hijo. Junto a Julián Cabrera también has resultado premiadas Marta Carazo, corresponsal de TVE en Bruselas, y Catalina Guerrero, delegada de EFE en Bruselas. El premio europeo Salvador de Madariaga premia la labor de profesionales de los medios de comunicación cuyo trabajo permite formar una opinión pública en torno a la Unión Europea contrastada y bajo sólidas bases de información.