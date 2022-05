¿Qué series y películas ver hoy, 25 de mayo?

SERIES

Hijos de Dinamarca

EL COMBATIENTE

Dinamarca, 2018, DRAMA, CRIMEN, THRILLER, 47-49 minutos. (6 episodios).

El nordic noir se pone las pilas o, mejor dicho, se motoriza, con esta miniserie policíaca. Un veterano de guerra traumatizado se une a la viuda de su mejor amigo, agente de policía, para infiltrarse en una peligrosa banda de moteros de Copenhage. No tardará en ascender en el grupo liderado por el carismático Tom y se encontrará atrapado en una red de fidelidades, traiciones, crimen e intrigas. “Hijos de la anarquía” on the rocks. NETFLIX.

El último hombre

UNO PARA TODAS

Estados Unidos, 2011-2021. COMEDIA. 21 minutos. (9 temporadas, 194 episodios).

Se estrena por fin la última temporada de esta sitcom ejemplar, a mayor gloria de un (casi) siempre políticamente incorrecto Tim Allen, quien brega en casa no sólo con su mujer y sus hijas, sino también con sus yernos. Irregular pero a menudo brillante, odiada por muchos, sus bromas hacen chirriar los oxidados engranajes de la mentalidad woke. DISNEY+.

SECUNDARIAS

El insomnio americano

ME ALEGRO POR TI

Estados Unidos, 2022, COMEDIA, 30 minutos. (1 temporada, 8 episodios).

Hoy, estreno de esta miniserie sobre la milagrosa vida de Joanna Gold, quien superó la leucemia para cumplir su sueño: crear la Teletienda y no dejar dormir a nadie. Escrita, producida y protagonizada por la actriz Vanessa Beyer. MOVISTAR+.

Vacaciones peligrosas

FANTASY ISLAND

Estados Unidos, 2021-2022, DRAMA, FANTASÍA, 43 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Tras el estreno del reboot cinematográfico, pero pasando de él para enlazar directamente con la serie original, una secuela del clásico de los 70, con la sobrino nieta del Señor Roarke recibiendo nuevos invitados. Habrá segunda temporada. AXN WHITE.

Solo soy un pobre cowboy

LUCKY LUKE

Francia, Canadá, 2001-2003, ANIMACIÓN, COMEDIA, WÉSTERN. 22 minutos. (1 temporada, 52 episodios).

En realidad, «Las nuevas aventuras de Lucky Luke», segunda adaptación del cómic original de Morris y Goscinny, que sus creadores no llegaron a ver. Vuelve el vaquero solitario con un Oeste paródico irresistible. En el canal Megatube. YOUTUBE.

PELÍCULAS

No es país para viejos

MOVISTAR+ DRAMA. 12:57

Estados Unidos, 2007. Los Coen adaptan la novela de Cormac McCarthy para ofrecernos otro complejo y existencial neowéstern posmoderno, pesimista y negro, con un espléndido Tommy Lee Jones y un sólido Javier Bardem.

El hombre que pudo reinar

TELEMADRID. 15:35

Reino Unido, Estados Unidos, 1975. Nunca pasaremos por alto esta maravilla según Kipling. Un año antes de que “Star Wars” acabará con todo, la última gran película de aventuras, con dos gigantes: Connery y Caine.

Sleepy hollow

CANAL HOLLYWOOD: 22:00

Estados Unidos, 1999. Previamente a caer en la abisal mediocridad del Hollywood actual, Tim Burton ofreció esta divertida e imaginativa reinvención del clásico de Irving, llena de guiños a la Hammer y Mario Bava.

El enigma de la máscara celta

LA SEXTA: 00:00

Alemania, Austria, 2019. Debería estar en series, pero bueno… Primer largometraje televisivo protagonizado por los detectives Micha y Hanna, alemán y austríaco, enfrentados a varios asesinatos rituales. Vaso de leche y a dormir.