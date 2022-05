Esmeralda Pimentel en “El Hormiguero” sobre las exigencias estéticas: “Todo el rato nos están juzgando, sobre todo como mujer”

Empezó la semana de “El Hormiguero 3.0″ con mucha emoción con la visita de la actriz Mexicana Esmeralda Pimentel. El programa que presenta Pablo Motos quiso conocer de cerca a la intérprete que se encuentra en un momento dulce de su carrera en la que los estrenos se suceden sin tregua. Pimentel acudió al espacio de entretenimiento para hablar de “En otro lugar” su nueva película junto a los españoles Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol.

Aunque en Espña nos resulte desconocida, la actriz, cuyos primeros pasos los dio en el mundo de las telenovelas, ha protagonizado “The Good Doctor” y se encuentra inmersa en el rodaje en España de “Montecristo”, la serie que prepara al lado del popular William Levy. También estrenará próximamente en Netflix “Donde hubo fuego”, es una historia original, producida por José Ignacio Valenzuela, que promete ser un “drama de telenovela”, que rendirá homenaje a las “mujeres y hombres que exponen sus vidas, los bomberos”.

En su visita al programa destacó cómo explicó su abandono del mundo de las telenovelas. “Tú te hiciste muy famosa en México haciendo telenovelas”, comenzó contando Motos, que afirmó que un día dijo “ya no más”. La actriz quiso aclarar que “no dije nunca más. Yo amo infinitamente hacer telenovelas. Cualquier actor y actriz que haya estado en México, empezamos ahí y es una gran escuela. Eso me dio la proyección y muchísima estabilidad, pero es verdad que no tenía mucha libertad creativa”, adelantó Pimentel.

En ese momento la intérprete decidió que quería “explorar” y “sobre todo renuncié a un contrato de exclusividad y empecé a hacer cine y empecé de nuevo a hacer castings, que eso es maravilloso para los actores”. Motos le repreguntó sorprendido sobre su opinión de los castings. “Por favor, es maravilloso. Es muy divertido, es como un oportunidad de ir a jugar a algo que tu no eres, por media hora”.

Aún así, Motos insistió en las exigencias estéticas que requerían algunos papeles: “He leído que te negaron un papel porque decían que tenías estrías, o porque no les gustaba como te reías. ¿Este tipo de cosas te pasaron?”. “Todo el rato nos están juzgando, sobre todo como mujer. Como que me tengo que comportar de cierta forma. Yo decidí empezar a mostrar un poco más de quien soy y de esas cosas que la sociedad ha dictado que son feas. Creo que tenemos que ser libres y tenemos que aprender a amar y a respetar nuestro cuerpo. Nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien”, fue la respuesta aplaudida de Pimentel.

Siguió Motos explicándole al público y preguntándole a la actriz sobre aquella persona “a la que le molestaba que se te abrían los agujeros de la nariz al hablar”. Confirmó Pimentel que se trató de un caso con una productora, que “a todas las mujeres nos tenía acomplejadas por como te parabas, como te reías de cómo respirabas. Me dijo mira cómo se te hace la nariz cuando suspiras o te ríes”.

Puso como ejemplo el momento en el que decidió cortarse el pelo: “Algo cambió. Cambié mi perfil completo como actriz. Pero no tenía ni idea la cantidad de violencia que iba a recibir en redes sociales. Las personas que me llamaban me decían, el papel para el que siempre te buscamos, ya no lo das. Y al principio me dio miedo pero me dio la oportunidad de interpretar personajes que antes no tuve esa oportunidad”: